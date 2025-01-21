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Названы самые «аварийные» марки автомобилей

«Ингосстрах»: машины бренда Kia наиболее часто попадают в ДТП

В прошлом году владельцы машин бренда Kia чаще всего обращались за компенсацией по ОСАГО в связи с ДТП в Москве, информирует страховая компании «Ингосстрах».

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Согласно статистике аварий по заявлениям клиентов по ОСАГО, наиболее часто за возмещением обращались владельцы машин брендов Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz.

Также специалисты компании выяснили, что мужчины чаще женщин попадали в аварии.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 71
21.01.2025 
Фото:Depositphotos
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