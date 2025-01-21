Названы самые «аварийные» марки автомобилей
«Ингосстрах»: машины бренда Kia наиболее часто попадают в ДТП
В прошлом году владельцы машин бренда Kia чаще всего обращались за компенсацией по ОСАГО в связи с ДТП в Москве, информирует страховая компании «Ингосстрах».
Согласно статистике аварий по заявлениям клиентов по ОСАГО, наиболее часто за возмещением обращались владельцы машин брендов Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz.
Также специалисты компании выяснили, что мужчины чаще женщин попадали в аварии.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: «Известия»
Фото:Depositphotos
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21.01.2025
Фото:Depositphotos
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