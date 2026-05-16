Семейная Тойота с неубиваемым мотором появилась в России с приятной ценой

Универсал Toyota Corolla Fielder появился в продаже в РФ с ценами от 1,65 рублей

Японская компактная альтернатива LADA Largus наконец-то добралась до российского рынка. Речь о легендарном универсале Toyota Corolla Fielder, который собирают в Стране восходящего солнца специально для внутреннего потребления. Прямо сейчас можно заказать как минимум две такие машины – цены стартуют с отметки в 1 650 000 рублей.

Toyota Corolla Fielder

По габаритам Corolla Fielder чуть скромнее вазовского собрата: в длину – 4488 мм, ширину – 1735 мм, а в высоту – 1628 мм. Колёсная база – ровно 2600 мм. Несмотря на это, багажник нельзя назвать маленьким – если сложить задний ряд, получается целых 872 литра свободного пространства.

Сравнение с «Ларгусом» выглядит интересно. Топовая версия пятиместного универсала LADA Largus без третьего ряда сидений тянет на 1 842 000 рублей, а в исполнении Cross с аналогичным оснащением и вовсе стоит 1 947 000 рублей (данные самого « АВТОВАЗа»).

Причём разница в деньгах – не единственный козырь японца.

Toyota Corolla Fielder

Один из самых привлекательных по цене вариантов нашелся в Иркутске. Там Toyota Corolla Fielder предлагают привезти под заказ за 1 650 000 рублей. Это комплектация EX: есть кондиционер, 15-дюймовые штампованные диски, светодиодные фары, датчик света, электропривод зеркал, шесть подушек безопасности (включая шторки), парктроники спереди и сзади, а ещё бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя.

Интерьер Toyota Corolla Fielder

Во Владивостоке за такой же универсал просят уже 1 990 000 рублей. Двигатель в обоих случаях идентичный – 1,5-литровый бензиновый атмосферник 2NR-FKE с цепным приводом ГРМ, который работает в паре с вариатором Aisin. Этот силовой агрегат ставят на Fielder с 2015-го, и, по отзывам владельцев из Японии, при нормальном уходе он спокойно «ходит» больше 300 000 километров.