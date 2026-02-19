В России назвали дату появления самого мощного Porsche 911 нового поколения

Дилер «Рольф» анонсировал старт продаж обновленного Porsche 911 в июне

Обновленный Porsche 911 Turbo S появится у российских дилеров уже этим летом. По информации холдинга «Рольф», машину планируют привезти в страну в июне 2026 года.

Прием заказов, правда, откроют раньше – весной. Саму модель, получившую индекс 992.2, немецкий производитель показал миру осенью 2025-го. Внешние изменения, если честно, довольно сдержанные: слегка подкорректировали некоторые элементы дизайна. Зато под капотом – серьезный апгрейд.

Сердцем спорткара стал 3,6-литровый двигатель, который теперь выдает 701 лошадиную силу. Прибавка в 61 «лошадь» по сравнению с предыдущей версией 992.1 достигнута во многом благодаря электрическому турбокомпрессору.

Ценник на новинку для нашего рынка пока не озвучен. Хотя еще в сентябре 2025 года зарубежное издание Carscoops сообщало, что купе будет стоить от 270 300 долларов, а кабриолет – от 284 300. По курсу на середину февраля 2026-го это примерно 20,6 и 21,6 млн руб. соответственно.

