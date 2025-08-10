Chevrolet удивила ценой своего нового гиперкара

От 16,6 млн рублей: Chevrolet объявила стоимость гибридного гиперкара Corvette ZR1X

В июне Chevrolet представил новый гиперкар Corvette ZR1X с гибридной силовой установкой. Теперь автопроизводитель объявил цены на данную модель и сообщил о доступности кабриолета Corvette ZR1X 3LZ с эксклюзивным пакетом Quail Silver Limited Edition.

Уникальная версия будет выпущена в ограниченном количестве и будет отличаться матовой окраской кузова Blade Silver Matte, вдохновленной цветом Inca Silver, использовавшимся для Chevrolet C1 Corvette в 1957–1959 годах.

Характерные черты новой спецверсии включают оранжевые тормозные суппорты, черные выхлопные трубы и карбоновую отделку боковых зеркал.

Официальная премьера Chevrolet Corvette ZR1X в исполнении Quail Silver Limited Edition намечена на 15 августа в рамках Monterey Car Week в Калифорнии. Производство Corvette ZR1X будет осуществляться на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, с началом продаж ближе к концу 2025 года.

Рекомендованная розничная цена версии 2026 года составит 207395 долларов (16,6 млн рублей) за купе 1LZ и 217395 долларов (17,4 млн рублей) за кабриолет 1LZ.

Купе ZR1X 3LZ обойдется в 218395 долларов (17,5 млн рублей), а кабриолет 3LZ – в 228395 долларов (18,3 млн рублей).

Специальная версия Quail Silver Limited Edition будет выпускаться с ценой 241395 долларов (19,4 млн рублей) и поступит в продажу в следующем году.

Источник: «Автоновости дня»