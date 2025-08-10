#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Chevrolet удивила ценой своего нового гиперкара

От 16,6 млн рублей: Chevrolet объявила стоимость гибридного гиперкара Corvette ZR1X

В июне Chevrolet представил новый гиперкар Corvette ZR1X с гибридной силовой установкой. Теперь автопроизводитель объявил цены на данную модель и сообщил о доступности кабриолета Corvette ZR1X 3LZ с эксклюзивным пакетом Quail Silver Limited Edition.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Уникальная версия будет выпущена в ограниченном количестве и будет отличаться матовой окраской кузова Blade Silver Matte, вдохновленной цветом Inca Silver, использовавшимся для Chevrolet C1 Corvette в 1957–1959 годах.

Характерные черты новой спецверсии включают оранжевые тормозные суппорты, черные выхлопные трубы и карбоновую отделку боковых зеркал.

Официальная премьера Chevrolet Corvette ZR1X в исполнении Quail Silver Limited Edition намечена на 15 августа в рамках Monterey Car Week в Калифорнии. Производство Corvette ZR1X будет осуществляться на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, с началом продаж ближе к концу 2025 года.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Рекомендованная розничная цена версии 2026 года составит 207395 долларов (16,6 млн рублей) за купе 1LZ и 217395 долларов (17,4 млн рублей) за кабриолет 1LZ.

Купе ZR1X 3LZ обойдется в 218395 долларов (17,5 млн рублей), а кабриолет 3LZ – в 228395 долларов (18,3 млн рублей).

Специальная версия Quail Silver Limited Edition будет выпускаться с ценой 241395 долларов (19,4 млн рублей) и поступит в продажу в следующем году.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу.

Chevrolet Corvette ZR1X
Chevrolet Corvette ZR1X
Chevrolet Corvette ZR1X
Chevrolet Corvette ZR1X
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1943
10.08.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Corvette

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв