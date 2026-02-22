Porsche обманул ожидания: гибриды премиум-класса оказались «безнадежными» в плане экологичности

Владельцы гибридов Porsche PHEV почти никогда не ездят на электротяге

Европейские ученые поймали люксовые гибриды на обмане: в реальной жизни они оказались не экологичным транспортом, а прожорливыми монстрами.

Институт Фраунхофера (Германия) проанализировал данные с бортовых самописцев почти миллиона автомобилей по всему Евросоюзу и выяснил, что подключаемые гибриды (PHEV) потребляют почти 6 л топлива на 100 км, хотя в технических характеристиках скромно указывается расход около 1,5 литров.

Главный виновник такого расхождения вовсе не конструкция машин, а привычки их владельцев. Огромный массив данных (981 тысяча авто 2021–2023 годов выпуска) показал, что люди попросту забывают заряжать батареи. Вместо того чтобы ездить на дешевом электричестве, они используют гибриды как обычные бензиновые автомобили, сводя на нет всю экологичность технологии. И если владельцы бюджетных марок еще как-то стараются использовать розетку, то картина в премиум-сегменте просто удручает.

Сведения о реальном расходе поступают не с испытательных стендов, а прямиком с бортовых самописцев автомобилей. В процессе обычной эксплуатации машины самостоятельно фиксируют все параметры и отправляют обезличенные данные в Европейское агентство по окружающей среде. Это значит, что статистика охватывает реальные условия разных стран – от климата до стиля вождения, исключая погрешности лабораторных тестов.

Абсолютным антигероем исследования стал Porsche. Ученые изучили данные 11 307 «гибридных» спорткаров и пришли к шокирующему выводу: как минимум половина из них никогда не видела зарядного кабеля! Медианный показатель доли пробега на электротяге у Porsche оказался нулевым. Средний пробег анализируемых автомобилей Porsche составил 27 000 километров, а потребили они при этом смехотворные 7 киловатт-часов электроэнергии. Этого хватило бы всего на пару десятков километров чистой езды, что составляет 0,8% общего пробега.

Такая статистика бьет по репутации не только производителей, но и самого экологического стандарта WLTP, по которому считают расход. Оказывается, при сертификации гибридов лабораторные испытания предполагают, что машина будет часто ездить на электричестве. Но реальность вносит жесткие коррективы.

Выходит, главный враг экологичности – человеческая лень. Гибрид предлагает выбор, и, как показывают цифры, владельцы премиальных авто слишком часто выбирают «залить полный бак», а не «воткнуть провод в розетку». Ирония в том, что спасать планету ежедневной зарядкой оказалось просто… хлопотно. Чистые электрокары на оставляют выбора, а для гибридов бензин всегда под рукой, и этот соблазн побеждает высокие идеи.

