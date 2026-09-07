Таксисты назвали самые ненадежные некитайские машины: интересный рейтинг

Перечислены самые проблемные автомобили некитайских марок для работы в такси

Члены правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) подготовили антирейтинг автомобилей некитайских брендов.

В список попали как отдельные модели, так и целые марки, которые в такси не справляются с высокой нагрузкой. Перевозчики сходятся в одном: ремонт и обслуживание таких машин часто съедают всю прибыль.

Отечественные автомобили для коммерческой эксплуатации назвали неудачными глава таксопарка «F1rst» Дмитрий Назаров и руководитель компании «Такси Т+» Станислав Антонов. По их мнению, российские модели банально не окупаются.

«Они не окупают себя в коммерческой эксплуатации, запчасти на них стоят дороже, чем на другие бренды. Поэтому обслуживание обходится очень дорого», – заявил Назаров.

Досталось и французам. Руководитель «Таксимании» Георгий Балашов включил в список «проблемных и не оправдавших ожиданий» Peugeot и Citroën. Сейчас такие машины в такси почти не встретить.

«Они были крайне ненадежными и достаточно дорогими в эксплуатации и обслуживании. Это видно и по их присутствию в такси сейчас: такие автомобили практически не эксплуатируются, остались лишь единичные парки, которые продолжают ими управлять», – пояснил эксперт.

Модели, которые не подошли

Глава Avenue Group Омар Багамаев назвал Renault Logan. А вот Руслан Садретдинов из «Такси Ритм» остановился на Ford Focus 2015-2016 годов с роботом: по его словам, ресурс небольшой, а езда дерганая.

Садретдинов также вспомнил Volkswagen Polo 2017 года с повышенным расходом масла и Mercedes-Benz E220d – запчасти и сервис для этой модели сейчас очень дорогие.

Руководитель таксопарка «Под Садовым» Андрей Шепет заметил проблемы с вариаторами у двухлитровых Toyota Camry. Про корейские двигатели объемом 1,4 л он высказался отдельно:

«Также были вопросы к ремонтопригодности двигателей объемом 1,4 л на корейских автомобилях. Впрочем, и Camry, и корейские модели в парках сегодня – уходящее поколение», – пояснил он.

Самый развернутый антирейтинг представил Андрей Капитан – руководитель комитета по гарантийному обслуживанию автомобилей Общественного совета по развитию такси. Он включил в него Volkswagen Passat с двигателями 1,4, 1,8 и 2 л и коробкой DSG.

«Проблемы повышенного расхода масла и нагара на впускных клапанах приводили к снижению компрессии и прогару клапанов. Цепь привода ГРМ растягивалась на ранних пробегах, фиксировались проблемы с гидронатяжителем цепи. Отдельная проблема – DSG DQ200, 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сухим сцеплением, которая подвержена повышенному износу сцепления», – рассказал собеседник.

Не обошел Капитан и Toyota Corolla X 2006-2010 годов с роботизированной АКПП. Эта трансмиссия, по его словам, оказалась самой проблемной в истории концерна и в итоге была снята с производства. Такую же коробку ставили на Auris и Yaris, вот только машины с ней редко проезжали больше 100 тыс. км без ремонта либо замены узла.

Крайне ненадежным Капитан считает и Peugeot 307. Выход из строя модуля зажигания заставлял двигатель троить, некачественные маслосъемные колпачки провоцировали повышенный расход масла, а АКПП перегревалась из-за слабого теплообмена.

Opel тоже вошел в историю с не самой лучшей стороны. У двигателей 1,6 и 1,8 рассыхаются уплотнительные кольца теплообменника, что приводит к смешиванию масла с антифризом.

«Сложности доставляли и автомобили Opel. Не зря в народе поговаривают: "Любое авто рано или поздно станет «Опелем»". У двигателей 1,6 и 1,8 встречается проблема течи теплообменника: уплотнительные кольца рассыхаются, что приводит к смешиванию масла с антифризом», – добавил он.

Таким проблемным машинам можно противопоставить практичную Toyota: о ней «За рулем» уже рассказывал.

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