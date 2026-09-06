Чугунный блок, полный привод: в РФ приехала недорогая практичная Toyota

В РФ в продаже появились новые универсалы Toyota Probox по цене от ₽1,85 млн

Практичные Toyota Probox доехали из Японии до российских покупателей. На начало сентября утилитарные «пятидверки» предлагают в Хабаровске и городе Свободный Амурской области. Цены в объявлениях стартуют с 1 850 000 рублей.

Toyota Probox

Toyota Probox 2025 года в Хабаровске

Именно за 1 850 000 рублей в Хабаровске продается Toyota Probox 2025 года.

Речь идет о комплектации F, в которой есть камера кругового обзора, стеклоподъемники с электроприводом, мультимедийная система с цветным дисплеем, автоматическое переключение дальнего света на ближний и аудиосистема повышенного качества.

Под капотом – бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 литра, выдающий 109 лошадиных сил и оснащенный чугунным блоком цилиндров. Работает он в тандеме с вариатором, привод только передний.

Toyota Probox

Продавец утверждает, что у него есть и другие такие универсалы без пробега, хотя их характеристики и цены придется уточнять отдельно.

Toyota Probox 2026 года с полным приводом

Тем, кто хочет машину посвежее, стоит посмотреть в Амурскую область: в Свободном универсал 2026 года оценили в 2 000 000 рублей. Как видно по фотографиям, у автомобиля руль с мультифункциональными кнопками, а опции включают адаптивный круиз-контроль, электропривод регулировки зеркал, кондиционер и бортовой компьютер с цветным экраном.

Агрегат здесь иной – 1,5-литровый 98-сильный бензиновый мотор. В паре с ним по-прежнему работает вариатор, зато колеса приводятся в движение уже не передним, а полным приводом.

Заявленные продавцами цены актуальны на момент написания материала. Финальная стоимость машины способна заметно отличаться от исходной: на нее влияют год выпуска, комплектация, курс валют, перевозка, оформление и утилизационный сбор.

О том, какие еще доступные иномарки не исчезли из салонов, «За рулем» уже рассказывал.