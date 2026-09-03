Недорогие Kia и Hyundai заканчиваются в салонах: какие модели еще можно купить

Продажи «корейцев» в РФ выросли на 34%: самые доступные кроссоверы Kia и Hyundai

За первые семь месяцев 2026 года россияне купили 10,9 тыс. автомобилей корейских брендов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34%. Главными драйверами стали Kia и Hyundai из параллельного импорта.

Спрос оказался настолько высоким, что дилерские запасы этих машин тают буквально на глазах. По данным Autonews.ru, найти новые машины еще можно, но выбор ограничен, а прогнозы по дальнейшим партиям неопределенны.

Львиная доля пришлась на Kia – за семь месяцев реализовано 5522 автомобиля, что составляет 50,6% рынка «корейцев».

Kia Seltos: что осталось у дилеров

Главным драйвером спроса у Kia оказался кроссовер Seltos. Его продажи с января по июль утроились, достигнув 2777 экземпляров. Речь идет о машинах для китайского рынка: с бензиновым мотором объемом 1,5 л (115 л.с.), вариатором и передним приводом.

В «Рольфе» продажи называют лихорадочными: «не переживут и недели». Самый простой вариант – тканевый салон, камера заднего вида, круиз-контроль – стоит здесь 2,6 млн руб. Средняя комплектация с панорамной крышей, климатом и кожаным салоном дороже на 200 тыс., но на всю сеть остался лишь один такой автомобиль. В топовом исполнении с богатым оснащением машин больше, и стоят они 3,2 млн руб.

Kia Seltos

Все автомобили – китайской спецификации, поэтому русификации у них нет: меню мультимедиа доступно на английском или китайском языке. За отдельные 30 тыс. руб. систему можно адаптировать под русский. На технику в «Рольфе» предоставляют локальную трехлетнюю гарантию.

В автоцентре Peleton до конца недели тоже еще можно застать Seltos в средней комплектации Luxury Edition – за 2 850 000 руб. В нее входят панорамная крыша, кожаный салон и камеры кругового обзора. Менеджер уточнил, что остатки очень скудные: «Машины, скорее всего, разберут до конца недели. Дальнейшие поставки под вопросом на фоне выхода нового Kia Seltos».

Выбор старших комплектаций здесь пошире, зато и цены поднимаются до 2,9-3,1 млн руб. Правда, гарантии на «параллельный» автомобиль дилер не дает – вместо нее оформляется страховой продукт. А русификация обойдется примерно в 100 тыс. руб.

Kia KX1: почти все уже распродано

С KX1 дела обстоят сложнее: этой модели ввезли меньше, и за лето запасы практически вымели. Кроссовер с двигателем 1,4 л на 100 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой остался в единичных экземплярах.

Живой автомобиль нашелся в Ярославле, в дилерском центре «СИМ-Авто». Там числится белый кроссовер 2026 года в комплектации Fun Edition. За него просят 2 660 000 руб.; в оснащение входят кондиционер и камера заднего вида. А вот русифицировать машину нельзя ни за какие деньги.

Kia KX1

Гарантия на этот экземпляр – дилерская, сроком на один год. Скидок нет, максимум – пара литров моторного масла в подарок на «нулевое» ТО. В «Рольфе» KX1 уже закончились, но можно оформить предзаказ: кроссовер в той же комплектации Fun Edition обойдется «под ключ» в 2,1 млн руб.

Альтернативно в компании Car Finance такую версию готовы доставить из Китая в Москву за 2 191 000 руб.

Kia Sportage: версии и реальные цены

На рынке встречаются две версии обновленного Sportage для Китая: со 150-сильным мотором 2 л и шестиступенчатым автоматом либо с турбомотором 1,5 л мощностью 200 л.с., работающим в паре с восьмискоростной АКПП. Привод – передний или полный.

Самые доступные машины продает «Рольф», но их очень мало. Переднеприводный вариант Premium с 1,5-литровым двигателем оценивается в 4 190 000 руб., зато в базе – однозонный климат-контроль, адаптивный круиз, камеры кругового обзора.

Так называемые «льготные» Sportage со 150-сильным 2-литровым агрегатом доступны только в полноприводной модификации. В этом случае ценник вплотную подбирается к 5 млн руб., а скидки дилер не делает.

Kia Sportage

В Major новых Sportage 2026 года уже нет – только пара машин 2025 года с мотором 2 л и полным приводом. Топовая комплектация с подогревом всех сидений, раздельным климатом, 12,3-дюймовым тачскрином, круиз-контролем, камерой заднего вида и системой контроля слепых зон стоит 4 530 000 руб.

На эти автомобили распространяется двухлетняя дилерская гарантия. А вот смогут ли новые Sportage 2026 года появиться у дилеров, в Major сказать затруднились.

Hyundai: продажи падают

Hyundai явно не в тренде: за январь-июль 2026-го в России реализовано 3130 машин этой марки.

Показатель сократился на 7% относительно аналогичного периода годом ранее.

Компактный кроссовер Hyundai Mufasa китайской сборки начал появляться на российском рынке в 2024 году. Россияне «распробовали» автомобили, сейчас модель стала настоящей редкостью в дилерских центрах.





Hyundai Mufasa

В наличии удалось найти автомобиль только на площадке торговой сети «Аванта», куда не так давно завезли кроссоверы, выпущенные в начале 2026 года. Машины доступны в нескольких комплектациях, а цены на них варьируются от 3,1 млн до 3,4 млн руб. Дилер предоставляет на автомобиль гарантию сроком один год.

Как утверждают представители дилерских сетей, Hyundai Tucson - абсолютный хит среди моделей корейской марки в России. В «Автомире» отметили, что быстрее всего разбирают кроссоверы казахстанской сборки. В результате на их складе остался лишь один автомобиль 2026 года - в версии Prime, с 2-литровым мотором (150 л.с.), шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цена – 5 850 000 руб.

Подробнее о том, зачем сертифицируют модели ушедших брендов, «За рулем» уже разбирался.