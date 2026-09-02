Зачем в РФ сертифицировали кроссовер ушедшей марки? Есть ответ!

Kaiyi X7 Kunlun прошел сертификацию: бренд не вернется, но клиентов поддержит

Разлетевшаяся накануне новость о получении нового ОТТС на кроссовер Kaiyi X7 Kunlun получила объяснение. Новый сертификат нужен для обеспечения послепродажного обслуживания, сообщает источник со ссылкой на представительство бренда.

«С 1 мая 2026 года компании ООО "Вотур Мотор Рус" передались все функции, связанные с послепродажным обслуживанием и ремонтом автомобилей Kaiyi, реализованных через дилерскую сеть ООО "Каи Рус". Дилерские центры Kaiyi заключили сервисные соглашения с ООО "Вотур Мотор Рус" и продолжают оказывать гарантийную и сервисную поддержку, а также поставлять запасные части клиентам», — говорится в сообщении компании.

Возобновление продаж автомобилей бренда Kaiyi в России не планируется, уточняют в компании.

Напомним, новый ОТТС на Kaiyi X7 Kunlun был получен в июне – на фоне этого появились новости о российской перезагрузке бренда, но все оказалось иначе. Компания «Вотур Мотор Рус» в данный момент занимается дистрибуцией других китайских марок – Jetour и Soueast. Но, как следует из последних новостей, обслуживание проданных в РФ машин Kaiyi тоже возьмет на себя.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд MG тоже находится на гране ухода из РФ.