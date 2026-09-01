В России сертифицировали новый экономичный кроссовер: подробности о машине

Гибридная версия кроссовера Kaiyi X7 Kunlun получила ОТТС для российского рынка

Одобрение типа транспортного средства теперь есть у кроссовера Kaiyi X7 Kunlun – в России его снова можно будет легально продавать. Правда, под капотом у автомобиля не привычный бензиновый мотор, а параллельная гибридная установка iHD с возможностью зарядки от розетки.

Еще в начале лета 2026-го стало известно, что возвращение X7 Kunlun вполне реально. Тогда поступила информация о нескольких сертификатах соответствия – без них ОТТС не получить. Само же одобрение, как известно, служит пропуском для массовых продаж в РФ и других странах ЕАЭС.

Kaiyi X7 Kunlun

Напомним историю бренда: Kaiyi вышел на российский рынок в 2023 году, а X7 Kunlun дебютировал в начале 2024-го. Сборку наладили на калининградском заводе « Автотор». Однако в мае 2026-го компания объявила о сворачивании деятельности в России, передав сервисные обязательства «Вотур Мотор Рус». Именно эта структура сейчас занимается дистрибуцией Jetour и Soueast.

ОТТС на X7 Kunlun (тип AC1) получено, машины поедут в Россию из Китая в готовом виде. Заявителем выступил все тот же «Вотур Мотор Рус».

Интерьер Kaiyi X7 Kunlun

Полный текст документа пока не опубликован, поэтому технические подробности остаются в тени. Зато в июне источники, знакомые с процессом, передали редакции «Китайских автомобилей» документы, из которых следует: «Вотур Мотор Рус» оформила два сертификата на «серийный выпуск» сроком до июня 2030 года. Правда, объектом сертификации стал гибридный Kaiyi X7 Hybrid, а не знакомая россиянам бензиновая модификация.

Редакция тогда же запросила комментарий у представителей «Вотур Мотор Рус». В пресс-службе ответили: полномочия компании ограничиваются сервисом и не распространяются на продажи машин. Но если так, то откуда взялось ОТТС с этой организацией в качестве заявителя? Ответа на этот вопрос пока нет.

Внешне гибрид почти повторяет бензиновый X7 Kunlun, известный по прошлым продажам; в Китае эту версию называют Kunlun iHD. Разве что решетка радиатора у него оформлена иначе. Габариты: 4736 мм в длину, 1968 мм в ширину, 1718 мм в высоту, колесная база – 2820 мм.

Внутри – салон на пять или семь мест, независимая подвеска (спереди McPherson, сзади многорычажка). На передней консоли установлен тачскрин диагональю 15,6 дюйма, а щиток приборов – цифровой, 12,3 дюйма.

Силовая установка – гибрид параллельного типа с возможностью подзарядки от сети. В ее состав входят 1,5-литровый ДВС на 156 л.с. (220 Нм) и передний электромотор на 204 л.с. (310 Нм). Совместно агрегаты выдают 360 л.с. и 530 Нм, а работает все это через специальную трансмиссию 1DHT.

Тяговую батарею поставили емкостью 27,2 кВт·ч. Электрического запаса хода – до 133 км по циклу WLTC. Если аккумулятор разрядится, средний расход составит 5,58 л на 100 км (тоже WLTC).

Ради сравнения: прежний бензиновый X7 Kunlun предлагался с моторами 1,6 и 2,0 литра – 186 и 238 л.с. соответственно. Оба агрегата работали в паре с 7-ступенчатым роботом. С учетом скидок цена на официальном сайте составляла от 2 250 000 до 2 450 000 рублей.

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