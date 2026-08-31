«Классика» возвращается — почему россияне раскупают авто ушедших брендов

«Ъ»: на фоне усталости от китайских авто растет спрос на Toyota, BMW и Audi

Вопреки санкционному давлению российский авторынок переживает неожиданный виток популярности марок, официально покинувших страну.

Дилеры фиксируют устойчивый рост интереса к таким брендам, как Toyota, BMW, Volkswagen и Audi. Основным поставщиком этих автомобилей стал Китай, где на фоне переизбытка складских запасов сформировались выгодные условия для российского параллельного импорта.

Эксперты отмечают, что около двух третей всех регистрируемых иномарок сегодня собраны именно в Поднебесной, которая превратилась в главный хаб для поставок.

Ключевым драйвером возрождения спроса стала валютная составляющая. Укрепление рубля по отношению к юаню в первой половине года сделало ввоз премиальных моделей экономически оправданным.

В результате европейский кроссовер или японский внедорожник нередко оказываются в одной ценовой категории с топ-версиями китайских брендов. Это вкупе с накопившейся усталостью потребителей от ограниченного ассортимента местных и китайских новинок подтолкнуло покупателей к возвращению к знакомым именам. Сыграл свою роль и ажиотаж вокруг слухов о грядущем повышении утильсбора – многие стремятся приобрести машину по действующим ставкам.

Статистика продаж выглядит впечатляюще. Европейский сегмент, в целом, прибавил 89%, причем BMW удерживает лидерство, а продажи Audi выросли в 5,4 раза за счет популярности модели Q5. Однако пальма первенства по абсолютным цифрам остается за «японцами»: Toyota уверенно доминирует на «сером» рынке, а Mazda и Nissan показывают семикратный рост. Корейские бренды вроде Kia и Hyundai сохраняют верную аудиторию благодаря культовым моделям Seltos и Palisade.

Дилеры спешат успокоить покупателей: дефицита нет, каналы поставок отлажены, а очереди остались в прошлом. Редкие премиальные комплектации доставляют под заказ за полтора-три месяца. Даже несмотря на подорожание ввезенных авто на 5-10% с начала года, тренд на покупку «ушедшей классики» продолжает набирать обороты, превратившись в устойчивую тенденцию российского авторынка.