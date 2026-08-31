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«Классика» возвращается — почему россияне раскупают авто ушедших брендов

«Ъ»: на фоне усталости от китайских авто растет спрос на Toyota, BMW и Audi

Вопреки санкционному давлению российский авторынок переживает неожиданный виток популярности марок, официально покинувших страну.

Дилеры фиксируют устойчивый рост интереса к таким брендам, как Toyota, BMW, Volkswagen и Audi. Основным поставщиком этих автомобилей стал Китай, где на фоне переизбытка складских запасов сформировались выгодные условия для российского параллельного импорта.

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Эксперты отмечают, что около двух третей всех регистрируемых иномарок сегодня собраны именно в Поднебесной, которая превратилась в главный хаб для поставок.

Ключевым драйвером возрождения спроса стала валютная составляющая. Укрепление рубля по отношению к юаню в первой половине года сделало ввоз премиальных моделей экономически оправданным.

В результате европейский кроссовер или японский внедорожник нередко оказываются в одной ценовой категории с топ-версиями китайских брендов. Это вкупе с накопившейся усталостью потребителей от ограниченного ассортимента местных и китайских новинок подтолкнуло покупателей к возвращению к знакомым именам. Сыграл свою роль и ажиотаж вокруг слухов о грядущем повышении утильсбора – многие стремятся приобрести машину по действующим ставкам.

Статистика продаж выглядит впечатляюще. Европейский сегмент, в целом, прибавил 89%, причем BMW удерживает лидерство, а продажи Audi выросли в 5,4 раза за счет популярности модели Q5. Однако пальма первенства по абсолютным цифрам остается за «японцами»: Toyota уверенно доминирует на «сером» рынке, а Mazda и Nissan показывают семикратный рост. Корейские бренды вроде Kia и Hyundai сохраняют верную аудиторию благодаря культовым моделям Seltos и Palisade.

Дилеры спешат успокоить покупателей: дефицита нет, каналы поставок отлажены, а очереди остались в прошлом. Редкие премиальные комплектации доставляют под заказ за полтора-три месяца. Даже несмотря на подорожание ввезенных авто на 5-10% с начала года, тренд на покупку «ушедшей классики» продолжает набирать обороты, превратившись в устойчивую тенденцию российского авторынка.

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Источник:  "Коммерсант"
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