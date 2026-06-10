«Ушедшая» марка готовит старт нового кроссовера в РФ

Китайский бренд Kaiyi сертифицировал в России новый гибридный кроссовер

Новинка под названием Kaiyi X7 Hybrid может вскоре пополнить модельный ряд китайского бренда и стать своего рода драйвером перезапуска Kaiyi в РФ.

Этот гибридный кроссовер сертифицируют в России – источник пишет, что компания « Вотур Мотор Рус» получила два сертификата соответствия для «серийного выпуска» сроком до июня 2030 года. В указанной фирме, в свою очередь, формулируют отношения с Kaiyi несколько иным образом.

«Компании «Вотур Мотор Рус» переданы функции только по послепродажному обслуживанию и ремонту автомобилей Kaiyi в соответствии с заключенным сервисным соглашением», – цитирует источник представителя пресс-службы.

Напомним, Kaiyi собирала свои модели на «Автоторе», но особой популярностью они не пользовались. В 2025-м «Автотор» опровергал слухи о сворачивании сборки, но мизерные продажи в 2026-м снова заставили СМИ заговорить о фактическом уходе марки из РФ.

Будет ли перезапуск?

Kaiyi X7 Hybrid – среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4736 мм. Под капотом – установка из 1.5 турбо и электромотора суммарной отдачей в 360 л.с. Батарея на 27,2 кВтч позволяет пройти на электроэнергии до 201 км. Звучит и выглядит интересно – как думаете, какую поставят цену?

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