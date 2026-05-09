Дешевле Весты: сколько стоят новые седаны калининградской сборки

В продаже появились новые седаны Kaiyi E5 по цене от 1,65 млн рублей

Редакция «Автоновости дня» провела мониторинг классифайдов и выяснила, сколько сейчас просят за новые седаны Kaiyi E5, произведенные в Калининграде. Официальный сайт марки их давно не показывает, но у дилеров еще есть запас – около десятка машин. Минимальная цена на такой автомобиль составляет 1,65 млн рублей.

Для наглядности: LADA Vesta 2026 года с вариатором в средней по богатству комплектации оценивается АВТОВАЗом в 1,735 млн рублей. Belgee S50 из Беларуси с двумя педалями и вовсе стартует от 2,039 млн рублей.

Самый выгодный вариант, как ни странно, нашелся в Москве. Частный мультибрендовый автосалон выставил на продажу новый Kaiyi E5 2023 года выпуска за 1 649 000 рублей. Речь о версии Luxury Sport, которая три года назад стоила официально 2 193 000 рублей. Главная визуальная фишка этого исполнения – оригинальный передний бампер с красными акцентами.

Внутри у машины полный фарш: 17-дюймовые литые диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, светодиодная оптика, бесключевой доступ с кнопкой запуска, экокожа на сиденьях, контурная подсветка салона и беспроводная зарядка. Плюс люк, камера кругового обзора, пара USB-портов и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном и шестью динамиками.

Точно такой же седан, только без красных элементов на бампере, продают в Волгограде за 1 755 000 рублей. А вот машины с оригинальным обвесом обнаружились еще в Кирове (1,78 млн) и Стерлитамаке (1,8 млн рублей).

Менее навороченная версия Luxury ушла в Котласе за 1 832 000 рублей. В Вологде на продажу выставили сразу два новых автомобиля – каждый по 1,92 млн, вот только комплектацию продавцы не указывают.

На официальном портале Kaiyi для E5 сейчас показывают цены «с учетом маркетинговых акций», но без расшифровки самих скидок. Базовая версия там значится за 1,225 млн, топовая – 1,52 млн рублей.

Напомним, серийный выпуск Kaiyi E5 на калининградском « Автоторе» начался еще в 2023 году. Именно этот седан стал для марки первой моделью, сошедшей с конвейера в Калининграде. Все машины адаптированы к местным реалиям: у них перенастроенная подвеска, фетровые подкрылки, усиленная шумоизоляция сзади, днище и пороги обработаны антикором, плюс добавлены теплые опции.

Под капотом у всех E5 безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л. с. (210 Нм момента), работающий в паре с вариатором. Производитель заявляет средний расход в смешанном цикле – 9,8 литра на сотню.

