Дилеры поделились прогнозом: что ждет авторынок в июне

В июне рынок легковых машин достигнет 110–118 тысяч, резких скачков не будет

Российские дилеры рассказали, чего стоит ожидать от июня в плане продаж новых легковых автомобилей.

По их оценкам, рынок в этом месяце достигнет 110–118 тысяч машин, что почти соответствует уровню мая с возможным ростом в пределах 5–7%.

Представитель «Авилона» Юрий Блинов поделился наблюдением, что июнь стартовал спокойно, без ажиотажа, но с более рабочей динамикой, чем в мае.

Он не ожидает резкого скачка: при стабильном курсе и сохранении кредитной активности рынок пройдет месяц достаточно уверенно.

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский заметил, что пока четкой тенденции нет: контрактование идет на уровне прошлого года, а насыщение клиентов растет, поэтому для повышения спроса импортерам нужны свежие предложения.

Исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов подтвердил, что начало июня вселяет уверенность в повторении или небольшом превышении майских продаж. Этому способствуют рост доли локальных брендов благодаря выходу заводов на плановые мощности, расширение модельного ряда отечественных производителей, а также увеличение объема автокредитов.