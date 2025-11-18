Kaiyi уходит из России? Официальный ответ

«Автотор» прокомментировал информацию о сворачивании производства машин Kaiyi

Пресс-служба калининградского завода «Автотор» отреагировала на распространившуюся накануне информацию о том, что предприятие сворачивает сборку Kaiyi и отдает мощности под Амберавто А5, а китайский бренд готовится к уходу из РФ, распродавая ранее собранные машины.

«"Автотор" по-прежнему выполняет все контрактные обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с маркой Kaiyi.

Модельный ряд семейства Kaiyi в России представлен автомобилями производства "Автотор": седаном Kaiyi E5, компактными городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro, а также флагманским кроссовером Kaiyi X7 Kunlun.

Официальный дистрибьютор Kaiyi в России обеспечивает гарантийные обязательства марки и выполнение технического обслуживания реализованных автомобилей на базе дилерских предприятий в крупнейших городах РФ», – сообщили на «Автоторе».

Напомним, первое опровержение подобных слухов было сделано в июле 2025 года и звучало более конкретно: «информация об уходе марки Kaiyi из России не соответствует действительности». В ноябре 2025 года глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков называл Kaiyi в ряду брендов, сокративших численность своих дилерских центров в РФ.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте