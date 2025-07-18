Бренд Kaiyi прокомментировал сообщения о своем уходе с российского рынка

В компании Kaiyi заявили, что не планируют покидать авторынок РФ

В пресс-службе китайского бренда Kaiyi заверили, что марка не собирается покидать российский автомобильный рынок. Это заявление было сделано в ответ на сообщения в СМИ о возможной приостановке деятельности компании в РФ.

Как уточнили представители компании, «информация об уходе марки Kaiyi из России не соответствует действительности». Производство всех моделей для российского рынка продолжается на заводе «Автотор» в Калининграде.

Официальный дистрибьютор марки в России поддерживает дилерскую сеть, насчитывающую 62 предприятия в крупнейших городах страны, чтобы обеспечить выполнение гарантийных обязательств и техническое обслуживание автомобилей.

Ранее СМИ сообщали о возможном закрытии производства бренда из-за низкого спроса.

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Источник: «Российская газета»