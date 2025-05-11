В России сильно подешевели автомобили этого бренда, они теперь стоят как Lada

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Kaiyi снижает цены на E5, X3 и X7, но X3 Pro стал дороже — последнее обновление

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Китайская марка Kaiyi пересмотрела цены на свои автомобили в России. Снижение цен коснулось трех моделей, в то время как одна, наоборот, подорожала. Изменения затронули рекомендованные розничные цены, игнорируя акции и дополнительные опции.

Седан Kaiyi E5 стал более доступным: цена комплектации Luxury+ уменьшилась на 30 тысяч рублей (2%) и составляет 1 470 000 рублей, а версия Standard подешевела на 125 тысяч рублей (9,3%) и теперь стоит 1 225 000 рублей.

Kaiyi E5
Kaiyi E5
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Кроссовер Kaiyi X3 стал дешевле на 74-75 тысяч рублей (4,7–5,2%) в зависимости от версии, его цена колеблется от 1 375 000 до 1 525 000 рублей.

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun также подешевел на 75–175 тысяч рублей (3–7,2%), его стоимость теперь составляет от 2 250 000 до 2 450 000 рублей.

В то же время модель Kaiyi X3 Pro увеличила свою цену на 25 тысяч рублей (1,5%) и теперь стоит 1 675 000 рублей.

Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X3 Pro

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Kaiyi
Количество просмотров 14295
11.05.2025 
Фото:Depositphotos | Kaiyi
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