Назван самый продаваемый новый электромобиль в РФ

«Автостат»: Амберавто А5 стал лидером рынка электрокаров в РФ в октябре

Российский электромобиль Амберавто, производимый на заводе «Автотор» в Калининградской области, стал самым продаваемым в сегменте электрических автомобилей по итогам октября. В этом месяце на территории России было продано 358 электрических седанов Амберавто А5, что позволяет модели сохранять статус лидера рынка с сентября.

Второе место занимает кроссовер Zeekr 001, разошедшийся тиражом в 148 автомобилей. Третью строчку занимает кроссовер Evolute i-Joy (99 проданных единиц), а за ним идет китайский паркетник Avatr 11 (92 экземпляра). Пятое место ушло седану Evolute i-Pro (72 единицы), производство которого в Липецкой области уже завершено.

Кроме того, в октябре Амберавто возглавила марочный рейтинг, что произошло впервые. Zeekr опустился на вторую позицию с 291 проданным автомобилем, далее следуют Evolute (256 единиц) и Avatr (110 единиц). Замкнули пятерку бренды BYD и Xiaomi, у каждого из которых по 107 автомобилей.

Всего за октябрь в России было реализовано 1614 новых электромобилей, что на 20% больше по сравнению с октябрем 2024 года и является лучшим результатом за последние полтора года. С начала года продажи составили 9600 единиц, что на 37% меньше, чем в прошлом году.

АмберАвто А5

