В России стали массово закрываться автосалоны

В России с начала года сократилось число автосалонов

За первые девять месяцев 2025 года в России уменьшилось число автосалонов – на 131, и к началу октября их количество составило 2975. В то же время количество дилерских контрактов выросло на 220, достигнув 4302. Об этом 14 ноября в своем Telegram-канале сообщил Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат».

Целиков объяснил «дилерский парадокс» простым образом: происходит «размножение сущностей», при этом бизнес не растет, а в некоторых местах даже сокращается. Он привел примеры, такие как то, что почти все дилеры Chery в третьем квартале этого года получили статус дилеров Tenet, что привело к увеличению числа контрактов на 217.

Также увеличилась сеть российского бренда Solaris на 48 единиц без необходимости строительства новых дилерских центров, так как она базируется на дилерах Kia и Hyundai. В текущем году также появились новые сети марок Knewstar, KGM, Lixiang, Rox, Avatr и «АмберАвто», наблюдается рост контрактов по другим брендам.

Однако некоторые бренды, такие как BAIC, FAW (Bestune), Dongfeng, JAC, Jaecoo, Omoda, Jetour, Jetta, Kaiyi, Livan, Xcite, Skywell и Exeed, сократили свои сети. Продолжается уменьшение числа дилеров глобальных брендов, включая Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Kia, Hyundai, BMW и Audi. В результате за три квартала было расторгнуто почти 800 контрактов и заключено более 1000 новых.

Целиков добавил, что на протяжении последних двух лет число расторжений и новых заключений было еще более значительным. Ранее происходил процесс замены глобальных брендов на китайские, а сейчас наблюдается перемещение от одних китайских марок к другим.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
