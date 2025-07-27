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Надежная иномарка с простыми и понятными агрегатами за полмиллиона рублей

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Renault Logan с пробегом

Имея на руках 500 тысяч рублей, новую машину, к сожалению, уже не купить.

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Но если все же хочется обзавестись личным транспортом, то стоит обратить внимание на вторичный рынок.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов доказал, что на вторичке можно найти действительно добротный автомобиль за полмиллиона рублей. Например, очень популярный Renault Logan, который давно заслужил репутацию одного из самых надежных автомобилей.

Renault Logan
Renault Logan

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Renault Logan первого поколения за 500 тысяч будет 2013-2014 годов выпуска. В гамме моторов было несколько бензиновых двигателей, но больше всего автомобилей на вторичном рынке – с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 84 л.с.

Двигатель получился надежным. Со временем может проявиться запотевание крышки ГРМ и сальников коленвала. Сам ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч км. На этом же пробеге стоит заменить термостат. Водяной насос обладает вдвое большим ресурсом и служит до 200 тысяч км пробега.

Механическая коробка передач Логана по своей надежности почти не уступает двигателю. Сцепление выдерживает 150-160 тысяч км. После 100 тысяч км может потечь сальник левого внутреннего ШРУСа.

Иногда встречаются Логаны с четырехступенчатым автоматом DP2, но таких машин лучше избегать. Слабым местом остается малый ресурс соленоидов управления этой коробки.

Интерьер Renault Logan
  • О том, какие еще варианты можно найти в пределах полумиллиона рублей, рассказано в нашем новом материале.
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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 7
27.07.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+4