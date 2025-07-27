Надежная иномарка с простыми и понятными агрегатами за полмиллиона рублей

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Renault Logan с пробегом

Имея на руках 500 тысяч рублей, новую машину, к сожалению, уже не купить.

Но если все же хочется обзавестись личным транспортом, то стоит обратить внимание на вторичный рынок.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов доказал, что на вторичке можно найти действительно добротный автомобиль за полмиллиона рублей. Например, очень популярный Renault Logan, который давно заслужил репутацию одного из самых надежных автомобилей.

Renault Logan

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Renault Logan первого поколения за 500 тысяч будет 2013-2014 годов выпуска. В гамме моторов было несколько бензиновых двигателей, но больше всего автомобилей на вторичном рынке – с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 84 л.с.

Двигатель получился надежным. Со временем может проявиться запотевание крышки ГРМ и сальников коленвала. Сам ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч км. На этом же пробеге стоит заменить термостат. Водяной насос обладает вдвое большим ресурсом и служит до 200 тысяч км пробега.

Механическая коробка передач Логана по своей надежности почти не уступает двигателю. Сцепление выдерживает 150-160 тысяч км. После 100 тысяч км может потечь сальник левого внутреннего ШРУСа.

Иногда встречаются Логаны с четырехступенчатым автоматом DP2, но таких машин лучше избегать. Слабым местом остается малый ресурс соленоидов управления этой коробки.

Интерьер Renault Logan

О том, какие еще варианты можно найти в пределах полумиллиона рублей, рассказано в нашем новом материале.