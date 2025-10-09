Посмотрите, как необыкновенно похорошел и поумнел Logan

Румынский седан Dacia Logan пережил серьезную модернизацию

Румынский Dacia Logan серьезно обновили, превратив из простого и недорогого автомобиля в серьезный компактный седан.

В 2005 году Logan стал первой моделью Dacia на рынках Западной Европы. Бюджетный седан изначально был очень простым. После прекращения выпуска второго поколения в Европе в 2021 году Logan остался доступен на других рынках, в основном в Восточной и Юго-Восточной Европе, где продолжает пользоваться популярностью.

Вдохновленный моделями Sandero и Jogger, нынешний Logan получил новую переднюю часть с решеткой радиатора, плавно переходящей в фары с дневными ходовыми огнями в виде перевернутой буквы Т. Появились новые диски, антенна-«плавник» и новые цвета - «янтарно-желтый» и «песчаник».

В интерьере применены цветные акценты, появилось новое рулевое колесо (в некоторых версиях с подрулевыми переключателями) и крепления YouClip. Семидюймовый дисплей водителя получил новую графику, а центральный 10-дюймовый экран обеспечивает беспроводную интеграцию со смартфонами. Также добавлен лоток для индукционной зарядки.

Dacia Logan

К сожалению, Logan не будет оснащаться новой гибридной системой мощностью 155 л.с., представленной в Bigster и вскоре доступной в Jogger, вместо нее он получит газовый двигатель Eco-G 120 мощностью 120 л.с. В качестве альтернативы все еще доступной шестиступенчатой механической коробке передач в модельный ряд добавлена роботизированная шестиступенчатая коробка с двойным сцеплением. Объем газового бака увеличен до 49,6 литра, что увеличивает запас хода до 1590 км.

Также сохранится линейка классических бензиновых двигателей: 1,0-литровый трехцилиндровый турбированный мотор теперь развивает 100 л.с. вместо прежних 90 и, как и прежде, сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовой моделью остается Dacia Logan SCe 65 с тем же бензиновым двигателем и пятиступенчатой коробкой передач.

Дата поступления обновленного Logan в продажу в дилерские центры Восточной и Юго-Восточной Европы и цены пока неизвестны. В Румынии дорестайлинговый Logan стоил от 14 450 евро (около 1,4 млн рублей), и после рестайлинга цена, вероятно, немного вырастет.

Обновленный Dacia Logan