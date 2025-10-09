#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dacia Logan
9 октября
Посмотрите, как необыкновенно похорошел и поумнел Logan
Румынский седан Dacia Logan пережил серьезную...
Каков предел эксплуатации комплекта зимних шин: ответ эксперта
9 октября
Каков предел эксплуатации комплекта зимних шин: ответ эксперта
Эксперт Попов: на зимних шинах нельзя ездить,...
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор
9 октября
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор
Общественная палата за отмену утильсбора на...

Посмотрите, как необыкновенно похорошел и поумнел Logan

Румынский седан Dacia Logan пережил серьезную модернизацию

Румынский Dacia Logan серьезно обновили, превратив из простого и недорогого автомобиля в серьезный компактный седан.

Рекомендуем
Таксист, курьер, дальнобойщик… — кто из них опаснее на дороге

В 2005 году Logan стал первой моделью Dacia на рынках Западной Европы. Бюджетный седан изначально был очень простым. После прекращения выпуска второго поколения в Европе в 2021 году Logan остался доступен на других рынках, в основном в Восточной и Юго-Восточной Европе, где продолжает пользоваться популярностью.

Вдохновленный моделями Sandero и Jogger, нынешний Logan получил новую переднюю часть с решеткой радиатора, плавно переходящей в фары с дневными ходовыми огнями в виде перевернутой буквы Т. Появились новые диски, антенна-«плавник» и новые цвета - «янтарно-желтый» и «песчаник».

В интерьере применены цветные акценты, появилось новое рулевое колесо (в некоторых версиях с подрулевыми переключателями) и крепления YouClip. Семидюймовый дисплей водителя получил новую графику, а центральный 10-дюймовый экран обеспечивает беспроводную интеграцию со смартфонами. Также добавлен лоток для индукционной зарядки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Dacia Logan
Dacia Logan

К сожалению, Logan не будет оснащаться новой гибридной системой мощностью 155 л.с., представленной в Bigster и вскоре доступной в Jogger, вместо нее он получит газовый двигатель Eco-G 120 мощностью 120 л.с. В качестве альтернативы все еще доступной шестиступенчатой механической коробке передач в модельный ряд добавлена роботизированная шестиступенчатая коробка с двойным сцеплением. Объем газового бака увеличен до 49,6 литра, что увеличивает запас хода до 1590 км.

Dacia Logan
Dacia Logan
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта

Также сохранится линейка классических бензиновых двигателей: 1,0-литровый трехцилиндровый турбированный мотор теперь развивает 100 л.с. вместо прежних 90 и, как и прежде, сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовой моделью остается Dacia Logan SCe 65 с тем же бензиновым двигателем и пятиступенчатой коробкой передач.

Дата поступления обновленного Logan в продажу в дилерские центры Восточной и Юго-Восточной Европы и цены пока неизвестны. В Румынии дорестайлинговый Logan стоил от 14 450 евро (около 1,4 млн рублей), и после рестайлинга цена, вероятно, немного вырастет.

Обновленный Dacia Logan
Обновленный Dacia Logan
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Renault
Количество просмотров 1
09.10.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+3