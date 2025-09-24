#
24 сентября
Эти машины чаще всего разбивают «в тотал»

Эксперт Демидов: В тотальные ДТП чаще всего попадают водители на Skoda Fabia

На территории России самой часто попадающей в тотальные ДТП моделью является чешская Skoda Fabia.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Об этом сообщил Сергей Демидов, вице-президент компании «Ренессанс страхование», представивший антирейтинг таких автомобилей.

На втором месте оказалась модель Renault Logan, а третье место занял компактный кроссовер Skoda Yeti, который выпускался до февраля 2018 года на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Renault Logan
Renault Logan

Четвертое место в списке занимает китайский электромобиль Zeekr 001, который активно поставляется в Россию по параллельному импорту. На пятой строчке расположилась компактная Audi A3, представленная на российском рынке как седан и хэтчбек.

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Павел Яковлев, заместитель директора департамента розничного страхования компании «РЕСО-Гарантия», отметил, что на решение о признании автомобиля «тотальным» сильно влияют стоимость запчастей для ремонта и оценка ущерба. В антирейтинг компании вошли автомобили марок Volkswagen, Skoda, Kia, Geely, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Chery и Audi.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
24.09.2025 
Фото:Depositphotos
