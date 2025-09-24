Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

Эксперт Ревин рассказал, как вернуть выставленной на продажу машине свежий вид

Сегодня мы не будем разбирать, как назначить правильную цену на автомобиль, а поговорим о том, как сделать, чтобы автомобиль понравился и продался быстро.

Обман при продаже автомобиля – плохо

Эта статья – не про хитрости перекупов, наподобие «смотать пробег», «сделать» сгнившие пороги из строительной пены, вернуть к жизни «затоталенную» машину. Не будет и советов про добавление в мотор присадки «антидым» или же по переборке АКП на скорую руку, а уж тем более по перебивке или переварке номеров кузова и двигателя.

Главное – внешний вид автомобиля

Начнем с фар. Потускневшие и пожелтевшие пластиковые колпаки фар придают автомобилю неряшливый и откровенно старый вид. Состарить колпаки фар, кстати, может постоянная парковка автомобиля передней частью к югу. Фары необходимо отполировать. Это можно сделать в детейлинг-центре или самостоятельно.

Для работы потребуются наждачная бумага, полировальная паста и шуруповерт с полировальным кругом.

В продаже имеются наборы для восстановления фар, в которые входит все необходимое, кроме шуруповерта.

Возможно, что и задние фонари также нуждаются в полировке.

Восстанавливают фары и термохимическим способом. Предварительная обработка поверхности наждачной бумагой нужна и в этом случае. Специальная жидкость, испаряясь в «самоварчике», выходит в виде струи пара, который разглаживает поверхность пластика и делает ее прозрачной.

Лакокрасочное покрытие кузова с годами покрывается микроцарапинами и утрачивает блеск. В этом случае нужны качественная мойка и полировка кузова. В зависимости от предполагаемой стоимости автомобиля можно проделать работы самостоятельно или обратиться в детейлинг-центр.

По собственному опыту скажу, что даже просто вымыв автомобиль и натерев его цветным полиролем, удается придать автомобилю вполне пристойный вид.

Цветной полироль придал очень неплохой вид пятнадцатилетнему Москвичу.

Настоящий детейлинг для дорогих автомобилей предполагает двухфазную мойку, глубокую полировку поверхности, а затем нанесение консервирующих препаратов. После такой подготовки машина долгое время будет иметь отличный вид даже после простейших моек.

Цветные полироли, конечно же, есть в свободной продаже.

Если на кузове есть сколы или, тем более, ржавые «жуки», то лучше их подкрасить. Так покупатель увидит заботу даже о потрепанном автомобиле.

Обязательно отмойте дочиста колесные диски. Если стальные колеса ржавые, то можно их опылить краской из баллончика и установить колпаки. Финальным штрихом станет чернение шин.

Готовим салон автомобиля к продаже

Тут все зависит от того, насколько аккуратно вы эксплуатировали машину. В большинстве случаев достаточно нанести на поверхность сидений очиститель, пройтись вращающейся с помощью шуруповерта щеткой и удалить пылесосом остатки пены и грязь.

Рулевое колесо нужно очистить меламиновой губкой. Также можно привести в порядок и дверные карты. Не забудьте про покрытие пола. Тщательно вымойте коврики или установите недорогие новые. Не забудьте очистить от загрязнений все стекла изнутри. Царапины на пластике можно убрать, прогрев поврежденное место строительным феном.

В тяжелых случаях, когда на сиденьях пятна, салон прокурен, руль затерт, а машину нужно продать дорого и потенциал для этого есть, все-таки воспользуйтесь услугами профессионалов. Они могут и руль перешить, и сиденья, в том числе кожаные, восстановить.

Приводим в порядок подкапотное пространство

Мыть двигатель перед продажей не стоит. Покупатель может подумать, что вы «замывали» следы недавнего ремонта или подтеков масла, что и вправду часто делают. Поэтому больше доверия заслуживает двигатель и коробка передач, покрытые тонким слоем сухой пыли.

Чистыми должны быть только верхняя крышка двигателя, щуп, маслозаливная горловина, корпус воздушного фильтра и АКБ. Конечно, грязь не должна просматриваться на поверхности радиаторов. А эти элементы вы вполне способны очистить сами с помощью ветоши и очистителя тормозов. Затем их можно слегка протереть составом WD-40.

Если масло в моторе старое, перед продажей его лучше заменить. И обратите внимание на вид масляного фильтра, если он сменный, неразборный. Ржавый и грязный фильтр производит очень нехорошее впечатление.

Как думаете, менялся ли у данного автомобиля фильтр в этом десятилетии?

Ходовая часть продаваемого автомобиля

Явные стуки в подвеске нужно ликвидировать, иначе по рыночной цене машину не продать. Колодки при торможении не должны скрипеть, в противном случае машину согласится купить только «моделист-конструктор» и с большим дисконтом.

Готовим объявление о продаже автомобиля

Сразу после приведения автомобиля в божеский вид его нужно сфотографировать.

Советы простые:

Фотографируйте на «дорогом» фоне. Позади машины должны быть красивые новостройки, элитные кварталы, рестораны и т.д. И не фотографируйте во дворах, гаражах и на мойке.

Фотографий делайте много. Внешний вид в нескольких ракурсах, салон, багажник, который должен быть пустым и чистым. Подкапотное пространство в нескольких ракурсах. Можно сделать 3D-обзор автомобиля.

Большое количество фото увеличивает время просмотра вашего объявления, а это время многие порталы учитывают, повышая рейтинг объявления. То есть ваша машина будет предлагаться покупателям чаще.

Тот же принцип следует соблюдать и при написании текста об автомобиле. Достаточно длинное объявление показывает ваше желание продать машину дороже, но потенциальному покупателю это нравится. Слова используйте нестандартные, чтобы объявление не было похоже на сочинение перекупщика с шаблонными фразами наподобие «сел и поехал», «не требует вложений» и т.д.

Покупателям очень нравится второй комплект шин в подарок. Если вам не жалко, угажите, что отдаете его бесплатно. В противном случае шины можно продать отдельно, увеличив тем самым маржу от продажи автомобиля.

Пара слов о комплексах продавца автомобиля

Первая ошибка непрофессионального продавца – неверная оценка своего автомобиля, вызванная так называемым «комплексом ведра». Всегда кажется, что в транспортном потоке едут одни «ласточки», и только у тебя – «корыто». Просто вы знаете все дефекты своего автомобиля, а человек, смотрящий на дорогу из бокового окна автобуса, мечтает как раз о вашем «корыте».

