Сколько сегодня стоит почти новый Renault Logan? Изучили предложения

Цены на Renault Logan 2020–2022 годов варьируются от 1,4 до 1,75 млн рублей

После ухода Renault с российского рынка интерес к популярным моделям бренда остается высоким. Одна из самых востребованных моделей – Renault Logan – надежный и неприхотливый седан, известный своей простотой и доступностью. Отдельные автомобили все еще доступны у дилеров и на вторичном рынке – в том числе с минимальным пробегом или вовсе без него.

Мы проанализировали два свежих объявления, чтобы понять, за сколько сегодня можно найти почти новый Renault Logan. Так, Логан 2022 года (II поколение, рестайлинг (2018—2022) без пробега отдают на известном классифайде за 1 752 000 рублей. Автомобиль в комплектации Access, с двигателем 1.6 л (82 л.с.), механической коробкой передач, и электронным ПТС.

Renault Logan

Седан выпущен в России, продается официальным партнером альянса Renault–Nissan–Mitsubishi (вероятно, бывшим) компанией «Реноме». В стоимость включены НДС, первое ТО, мойка и годовая техническая гарантия.

Renault Logan 2020 года с пробегом 377 км предлагают на 300 с лишним тысяч дешевле – за 1 420 000 рублей. Его также продает бывший официальный дилер французской марки ГК «Автоэкспpеcс». Этот автомобиль в более богатой комплектации Style, при этом двигатель механическая коробка передач те же.

Renault Logan

Отмечается, что машина находилась в гаражном хранении, и приобрести автомобиль можно в кредит и даже первоначального взноса.

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Источник, фото: Avito Авто и Avito Авто2