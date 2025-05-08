Сколько сегодня стоит почти новый Renault Logan? Изучили предложения

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После ухода Renault с российского рынка интерес к популярным моделям бренда остается высоким. Одна из самых востребованных моделей – Renault Logan – надежный и неприхотливый седан, известный своей простотой и доступностью. Отдельные автомобили все еще доступны у дилеров и на вторичном рынке – в том числе с минимальным пробегом или вовсе без него.

Мы проанализировали два свежих объявления, чтобы понять, за сколько сегодня можно найти почти новый Renault Logan. Так, Логан 2022 года (II поколение, рестайлинг (2018—2022) без пробега отдают на известном классифайде за 1 752 000 рублей. Автомобиль в комплектации Access, с двигателем 1.6 л (82 л.с.), механической коробкой передач, и электронным ПТС.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.
Renault Logan
Renault Logan

Седан выпущен в России, продается официальным партнером альянса Renault–Nissan–Mitsubishi (вероятно, бывшим) компанией «Реноме». В стоимость включены НДС, первое ТО, мойка и годовая техническая гарантия.

Renault Logan 2020 года с пробегом 377 км предлагают на 300 с лишним тысяч дешевле – за 1 420 000 рублей. Его также продает бывший официальный дилер французской марки ГК «Автоэкспpеcс». Этот автомобиль в более богатой комплектации Style, при этом двигатель механическая коробка передач те же.

Renault Logan
Renault Logan

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Отмечается, что машина находилась в гаражном хранении, и приобрести автомобиль можно в кредит и даже первоначального взноса.

Источник, фото: Avito Авто и Avito Авто2

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
08.05.2025 
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5