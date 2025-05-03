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Renault делает ставку на «Северный ветер» — на подходе интересная новинка

Renault скоро представит новый кроссовер Boreal для рынков за пределами Европы

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Компания Renault анонсировала выпуск нового кроссовера сегмента C под названием Boreal, который станет частью международной экспансии бренда: его ждут более чем в 70 странах за пределами Европы. Первым рынком новинки станет Латинская Америка, где и состоится дебют модели в ближайшие месяцы. Boreal позиционируется как стратегически важная модель в рамках глобального плана Renault до 2027 года.

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Как отмечают в компании, имя нового кроссовера символизирует силу и элегантность, отсылая к греческому богу северного ветра Борею и латинскому слову borealis, что также ассоциируется с северным сиянием. По словам менеджера по стратегии наименования Renault Сильвии Душ Сантуш, название Boreal подчеркивает характер модели: «прочность, премиальный дизайн и технологичность».

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О технических характеристиках пока известно немного, однако, по неофициальным данным, Boreal может оказаться переработанной версией концепта Dacia Bigster. Аналогично тому, как представленный ранее Renault Kardian оказался адаптацией Dacia Sandero, Boreal может получить узнаваемый дизайн и мультимедийные решения, включая 10,1-дюймовый экран и цифровую приборную панель.

Ожидается, что моторная гамма будет включать как умеренные, так и полные гибридные силовые установки мощностью до 155 л.с.

Источник: из открытых источников

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Алексеева Елена
Фото:Renault
Количество просмотров 5
03.05.2025 
Фото:Renault
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