Приветственный трек для этого кроссовера написал сам маэстро Жан-Мишель Жарр

Renault показа обновленный кроссовер Austral, который выйдет летом 2025 года

У обновлённого Renault Austral стала еще более угловатой передняя часть – в стиле Espace и Rafale. Новые передние сиденья и улучшенная обивка салона создают ощущение автомобиля более высокого качества.

Renault Austral

Кроме того, Austral теперь будет оснащен функцией распознавания водителя на основе камеры, которая автоматически активирует персональные настройки при посадке в автомобиль.

Помимо улучшенных возможностей подключения через Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, в мультимедийной системе применена новая графика и приветственный музыкальный трек, разработанный композитором и исполнителем электронной музыки Жаном-Мишелем Жарром!

Renault Austral

Новые уплотнители дверей, другие основания наружных зеркал и новая изоляция двигателя, а также многослойные стекла в передних дверях (в зависимости от комплектации) существенно снизили уровень шума при движении. Амортизаторы с оптимизированными демпфирующими свойствами также повысили комфорт при вождении нового Austral.

Renault Austral

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Auto-Medienportal