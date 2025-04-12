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Приветственный трек для этого кроссовера написал сам маэстро Жан-Мишель Жарр

Renault показа обновленный кроссовер Austral, который выйдет летом 2025 года

У обновлённого Renault Austral стала еще более угловатой передняя часть в стиле Espace и Rafale. Новые передние сиденья и улучшенная обивка салона создают ощущение автомобиля более высокого качества.

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Renault Austral
Renault Austral

Кроме того, Austral теперь будет оснащен функцией распознавания водителя на основе камеры, которая автоматически активирует персональные настройки при посадке в автомобиль.

Помимо улучшенных возможностей подключения через Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, в мультимедийной системе применена новая графика и приветственный музыкальный трек, разработанный композитором и исполнителем электронной музыки Жаном-Мишелем Жарром!

Renault Austral
Renault Austral

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Новые уплотнители дверей, другие основания наружных зеркал и новая изоляция двигателя, а также многослойные стекла в передних дверях (в зависимости от комплектации) существенно снизили уровень шума при движении. Амортизаторы с оптимизированными демпфирующими свойствами также повысили комфорт при вождении нового Austral.

Renault Austral
Renault Austral

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
12.04.2025 
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