Renault прекращает сотрудничество с Nissan: раскрыты причины

Renault откажется от партнерства с Nissan из-за плохих финансовых результатов

Автопроизводитель Nissan сообщил, что председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар покинет совет директоров компании в июне текущего года из-за ухудшения финансовых показателей японской компании.

Вслед за ним совет директоров покинет еще один представитель Renault – Пьер Флёрио.

Таким образом, теперь Renault больше не будет участвовать в управлении Nissan, что может ускорить распад некогда успешного альянса.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: USNews