Renault прекращает сотрудничество с Nissan: раскрыты причины
Renault откажется от партнерства с Nissan из-за плохих финансовых результатов
Автопроизводитель Nissan сообщил, что председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар покинет совет директоров компании в июне текущего года из-за ухудшения финансовых показателей японской компании.
Вслед за ним совет директоров покинет еще один представитель Renault – Пьер Флёрио.
Таким образом, теперь Renault больше не будет участвовать в управлении Nissan, что может ускорить распад некогда успешного альянса.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.
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Источник: USNews
Фото:Unsplash
20.04.2025
Фото:Unsplash
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