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Renault прекращает сотрудничество с Nissan: раскрыты причины

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Автопроизводитель Nissan сообщил, что председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар покинет совет директоров компании в июне текущего года из-за ухудшения финансовых показателей японской компании.

Вслед за ним совет директоров покинет еще один представитель Renault Пьер Флёрио.

Таким образом, теперь Renault больше не будет участвовать в управлении Nissan, что может ускорить распад некогда успешного альянса.

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Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

Источник: USNews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
20.04.2025 
Фото:Unsplash
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