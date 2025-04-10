Стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster по приятной цене

Обновленный Renault Duster второго поколения начали продавать в Бразилии

Кроссовер Renault Duster второго поколения продолжает завоевывать популярность на международной арене, и его недавнее обновление в Бразилии стало важным шагом в развитии модели.

Одним из ключевых аспектов обновления стало совершенствование двигателей для соответствия новым экологическим нормам Proconve L8. 1,3-литровый двигатель, который может работать как на бензине, так и на этаноле, теперь выдает 156 л.с. вместо прежних 162 л.с. 1,6-литровый атмосферный мотор SCe также претерпел изменения, его мощность снизилась с 118 до 109 л.с. При этом снижение мощности компенсируется улучшением топливной эффективности, что является важным фактором для многих потребителей.

Renault Duster

Бразильский офис Renault также поработал над улучшением комплектации Duster. В частности, в более дорогую комплектацию Iconic Plus добавили антенну-плавник, черную крышу и 17-дюймовые литые диски, что придает автомобилю более стильный и современный вид.

Кроме того, для кроссоверов с турбомотором стал доступен опциональный «внедорожный» пакет, который включает в себя массивный передний бампер, дополнительные противотуманки и защитные пластиковые накладки на колесных арках, порогах и дверях.

Renault Duster

В базовую комплектацию входят: светодиодная оптика, кондиционер, шесть подушек безопасности круиз-контроль и камера заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.

В более продвинутых версиях доступны климат-контроль, камера кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов, что делает Duster более привлекательным для современных пользователей.

Интерьер Renault Duster

Цены на обновленный Renault Duster в Бразилии варьируются от 132 990 до 165 890 реалов, что по текущему курсу составляет примерно 1,93-2,4 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня