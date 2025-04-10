#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Logan
10 апреля
Названы серьезные недостатки Renault Logan первого поколения
Эксперт Житнухин перечислил шесть минусов...
А-полосы, платный въезд в центр — чего еще ждать столичным водителям?
10 апреля
А-полосы, платный въезд в центр — чего еще ждать столичным водителям?
Московские инициативы по организации дорожного...
Отделка не по-пикапо-вски качественная. Среди новинок – беспроводная зарядка с охлаждением. А вот подстаканники спрятались.
10 апреля
Обновленный Great Wall Poer: доступный бензиновый мотор и три загадочных кнопки
Эксперт Гудков протестировал самый популярный...

Стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster по приятной цене

Обновленный Renault Duster второго поколения начали продавать в Бразилии

Рекомендуем
Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Кроссовер Renault Duster второго поколения продолжает завоевывать популярность на международной арене, и его недавнее обновление в Бразилии стало важным шагом в развитии модели.

Одним из ключевых аспектов обновления стало совершенствование двигателей для соответствия новым экологическим нормам Proconve L8. 1,3-литровый двигатель, который может работать как на бензине, так и на этаноле, теперь выдает 156 л.с. вместо прежних 162 л.с. 1,6-литровый атмосферный мотор SCe также претерпел изменения, его мощность снизилась с 118 до 109 л.с. При этом снижение мощности компенсируется улучшением топливной эффективности, что является важным фактором для многих потребителей.

Renault Duster
Renault Duster

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Бразильский офис Renault также поработал над улучшением комплектации Duster. В частности, в более дорогую комплектацию Iconic Plus добавили антенну-плавник, черную крышу и 17-дюймовые литые диски, что придает автомобилю более стильный и современный вид.

Кроме того, для кроссоверов с турбомотором стал доступен опциональный «внедорожный» пакет, который включает в себя массивный передний бампер, дополнительные противотуманки и защитные пластиковые накладки на колесных арках, порогах и дверях.

Renault Duster
Renault Duster

В базовую комплектацию входят: светодиодная оптика, кондиционер, шесть подушек безопасности круиз-контроль и камера заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.

В более продвинутых версиях доступны климат-контроль, камера кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов, что делает Duster более привлекательным для современных пользователей.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Цены на обновленный Renault Duster в Бразилии варьируются от 132 990 до 165 890 реалов, что по текущему курсу составляет примерно 1,93-2,4 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 27
10.04.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
-2

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+25