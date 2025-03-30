Популярный в России хэтчбек стал кроссовером

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Компания Nissan представила новое поколение электромобиля Leaf

Nissan официально рассказал о нескольких перспективных моделях, и в частности – о новом Leaf. Третье поколение электромобиля должно стартовать в серии во второй половине 2025 года. Европейская пресса пишет о том, что теперь это не хэтчбек, а кроссовер – и это так, если иметь ввиду немного подросший клиренс и пластик на колесных арках. В остальном же – это просто новый Leaf.

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Впрочем, дизайн основан на концепт-кроссе Chill-Out 2021 года, а в основе машины лежит платформа CMF-EV, так что в ближайших родственниках – кроссовер Nissan Ariya. На этой же тележке базируются Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech. Машина обещает быть интересной – учитывая популярность нынешнего Лифа в РФ, а также нашу любовь к кроссоверам.

По техническим деталям пока есть только прогнозы: если новый Leaf унаследует у «родственников» батареи 63 кВт·ч и 87 кВт·ч, запас хода составит соответственно около 450 и 560 км, а поднять заряд с 20 до 80% (платформа обеспечивает мощность зарядки 130 кВт) можно будет примерно за полчаса. По нынешним временам не рекорд, но неплохо – и в любом случае ждем официальных данных.

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В конкуренты новому Nissan Leaf прочат такие же компактные околокроссоверные «электрички»: Skoda Elroq, Kia EV3, Volvo EX30 и Smart #1. Интересно, что при всей революционности обновления – как ни крути, а смена и платформы, и имиджа – новый Leaf будет выпускаться там же, где и второе (нынешнее) поколение, в Сандерленде в Англии. А вслед за ним на конвейер должны встать новые Juke и Qashqai.

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Источник: Autoexpress

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
30.03.2025 
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