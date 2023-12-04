Еще один японский хэтчбек превратится в купе-кроссовер

В новом Nissan Leaf будет использован дизайн кросс-концепта Chill-Out 2021 года

Разработка проекта Nissan Leaf третьего поколения в полном разгаре, и уже известно, что модель претерпит существенные изменения по сравнению с текущей версией. Фактически Leaf 2026 превратится из хэтчбека в кроссовер с высокой посадкой. Выпускать автомобиль будут на том же британском заводе, который также будет собирать электрические Qashqai и Juke.

Nissan Chill-Out Concept

По словам источника, новый Leaf будет отличаться более изящным профилем по сравнению с Qashqai и Juke. В его дизайне будут использованы мотивы Ariya и концепта Chill-Out Concept, представленного в 2021 году. В отличие от первых двух поколений Leaf, ожидается, что новая модель будет иметь гораздо более привлекательную внешность.

Дизайнеры Nissan стремятся избежать «неуклюжих пропорций» первых двух поколений Leaf, опираясь сразу на электрическую платформу CMF-EV, используемую также в Ariya и Renault Megane E-Tech, а не на прежнюю платформу для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Nissan Chill-Out Concept

Передняя часть концепта Nissan Chill-Out выделяется светодиодными фарами, светодиодной световой полосой и подсвеченным значком Nissan.Энергию для нового Leaf обеспечат современные аккумуляторы, производимые китайской компанией Envision на заводе, который строится рядом с Nissan в Сандерленде (Великобритания). Эти улучшенные батареи обещают увеличенный запас хода по сравнению с текущей моделью.

Nissan Chill-Out Concept

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Источник: Сarscoops