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Еще один японский хэтчбек превратится в купе-кроссовер

В новом Nissan Leaf будет использован дизайн кросс-концепта Chill-Out 2021 года

Разработка проекта Nissan Leaf третьего поколения в полном разгаре, и уже известно, что модель претерпит существенные изменения по сравнению с текущей версией. Фактически Leaf 2026 превратится из хэтчбека в кроссовер с высокой посадкой. Выпускать автомобиль будут на том же британском заводе, который также будет собирать электрические Qashqai и Juke.

Nissan Chill-Out Concept
Nissan Chill-Out Concept

По словам источника, новый Leaf будет отличаться более изящным профилем по сравнению с Qashqai и Juke. В его дизайне будут использованы мотивы Ariya и концепта Chill-Out Concept, представленного в 2021 году. В отличие от первых двух поколений Leaf, ожидается, что новая модель будет иметь гораздо более привлекательную внешность.

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Дизайнеры Nissan стремятся избежать «неуклюжих пропорций» первых двух поколений Leaf, опираясь сразу на электрическую платформу CMF-EV, используемую также в Ariya и Renault Megane E-Tech, а не на прежнюю платформу для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Nissan Chill-Out Concept
Nissan Chill-Out Concept

Передняя часть концепта Nissan Chill-Out выделяется светодиодными фарами, светодиодной световой полосой и подсвеченным значком Nissan.Энергию для нового Leaf обеспечат современные аккумуляторы, производимые китайской компанией Envision на заводе, который строится рядом с Nissan в Сандерленде (Великобритания). Эти улучшенные батареи обещают увеличенный запас хода по сравнению с текущей моделью.

Nissan Chill-Out Concept
Nissan Chill-Out Concept
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Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
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