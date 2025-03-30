Nissan Micra и Juke изменятся, а Leaf перейдет на другую платформу

Nissan представит новые электромобили Micra и Juke до 2026 года

Компания Nissan продолжает активное продвижение в сторону электрификации и в ближайшее время представит несколько новых моделей электромобилей.

Micra

Первая из них, новая Micra, будет выпущена уже в конце этого года. Этот компактный электромобиль будет построен на совместной с партнером по альянсу Renault платформе R5 и производиться во Франции. Micra будет доступна с двумя вариантами аккумуляторов – на 40 и 52 кВт·ч, что обеспечит запас хода на одном заряде более 400 километров.

Nissan Micra

Leaf

Одновременно с Micra компания представит обновленную модель своего флагмана – Nissan Leaf. Третье поколение этого электромобиля будет основано на платформе CMF-EV, которая уже используется в модели Ariya. Новый Leaf также поступит в продажу в конце этого года, а его производство будет организовано на заводе в Сандерленде (Англия).

Nissan Leaf

Juke

В 2026 году Nissan планирует представить новое поколение Juke, которое также станет полностью электрическим. Этот автомобиль будет разработан на базе концепта Hyper Punk, представленного на Japan Mobility Show в октябре 2023 года. Выход модели на рынок намечен на 2026 год.

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Источник: Nissan Germany