Эти двигатели переживут автомобиль: какие моторы ходят по 400 тысяч км

Эксперт Лазарев: главный враг современных моторов — избыточная сложность

Современные автомобильные двигатели всё чаще сравнивают с одноразовыми изделиями, где сложность конструкции прямо противоположна долговечности. По сути, за экологичными технологиями и маркетингом скрывается хрупкость. Но на вторичном рынке ещё можно отыскать настоящих «динозавров» – агрегаты, чья прочность кажется анахронизмом.

Настоящая надёжность рождается из простоты, а не из количества электронных блоков. Опытные мастера давно заметили прямую связь: чем меньше в моторе наворотов, тем реже он просится на сервис. Идеальный кандидат на огромный пробег строится по канонам старой инженерной школы. Турбокомпрессор? Дополнительная точка отказа. Прямой впрыск топлива? Потенциальный источник дорогих проблем. Настоящий «миллионник» – это атмосферный двигатель с чугунным блоком цилиндров и скромным аппетитом к топливу.

Примеры надежных двигателей с большим ресурсом

Основная проблема новых моторов – в их запредельной сложности, объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев. Чугунный блок, к примеру, легко переживает перегрев, который фатален для алюминиевых головок. Если нужен долгий ресурс, ищите максимальную простоту конструкции, советует эксперт.

Возьмём французский Peugeot EC5 – по сути, наследник легендарного TU5JP4 родом из 80-х. Он сохранил неприхотливый чугунный блок и не требует к себе постоянного внимания. Его 115 лошадиных сил с 1,6литра объёма – это не рекордная динамика, а гарантия выносливости в городской эксплуатации. При грамотном обслуживании его ресурс уверенно превышает отметку в 400 тысяч километров.

Не уступает ему и другой француз – двигатель Renault K4M. Именно эта силовая установка во многом обеспечила популярность моделей Logan и Duster. В нём минимум сложных систем, зато огромный запас прочности. Правда, здесь критически важен своевременный ремень ГРМ: его обрыв почти гарантированно приводит к капитальному ремонту, сравнимому по стоимости с половиной подержанного автомобиля.

Немецкий концерн Volkswagen в эпоху даунсайзинга тоже создал достойный атмосферный мотор – 1.6 MPI серии EA211. В отличие от многих капризных турбодизелей, он довольствуется качественным маслом и регулярной проверкой его уровня. Его ресурс специалисты оценивают примерно в 300 000 километров.

Что убивает даже самый надежный двигатель

Часто владельцы сами сокращают жизнь даже выносливому мотору, следуя вредным мифам. Например, замена масла раз в 15 тысяч километров при постоянной езде в пробках – это медленное, но верное убийство агрегата. Двигатель в таком режиме работает на пределе, хотя пробег почти не растёт. Хотите продлить ресурс? Сократите интервал замены масла до 7-10 тысяч километров.

«Экономия на смазочных материалах – это самый дорогой кредит, – предупреждает автослесарь Денис Хромов. – Дешёвое масло приводит к закоксовыванию поршневых колец, а неверные замеры уровня щупом – к масляному голоданию и быстрому износу».

Важно учитывать и другие нюансы. Даже самый надёжный агрегат можно угробить некачественным топливом. Заливка низкооктанового бензина в мотор с высокой степенью сжатия вызывает детонацию, которая буквально разбивает поршневую группу. Игнорирование течей охлаждающей жидкости ведёт к перегреву – для алюминиевых блоков это часто смертный приговор.