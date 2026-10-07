Бюджетник с самыми ресурсными моторами в классе способен пройти 400 тыс. км

Эксперт Зиновьев рассказал о плюсах и минусах седана Renault Logan на вторичке

Renault Logan на вторичном рынке – это, пожалуй, самый разумный способ уложиться в скромный бюджет и при этом не превратить покупку в лотерею.

За 250-350 тысяч рублей здесь можно рассчитывать на рестайлинговый автомобиль 12-13 лет с пробегом около 150 тысяч км, а главное его достоинство в том, что он способен отслужить еще столько же. Это самая доступная модель из европейских марок, и ее привлекательность строится не на эмоциях, а на редком сочетании выносливости, неприхотливости и дешевизны обслуживания.

Renault Logan

Сильная сторона Logan – двигатели. И 8-клапанные агрегаты объемом 1.4 и 1.6 мощностью 87 л.с., и 16-клапанный 103-сильный мотор относятся к числу самых ресурсных в своем классе.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Моторы приемлют АИ‑92, выдерживают 400 тысяч км: и 8‑клапанные (1.4, 87‑сильный 1.6), и 16‑клапанный 103‑сильный. Поршневая группа надежна, но много сил отнимают течи сальников, недолговечные катушки зажигания, дроссельные заслонки и некоторые датчики.

Механические коробки JH1 и JH3 по характеру такие же: ресурс у них большой, хотя сальники и синхронизаторы иногда требуют внимания. Даже с гидроавтоматом DP2 ситуация поправима: запчастей навалом, и почти любой ремонт Логана несложен и недорог.

К этому добавляются прекрасная энергоемкая подвеска, терпеливая рулевая система и сравнительно небольшое количество мелких поломок – качества, которые в бюджетном седане ценятся дороже динамики и экономичности.

Именно поэтому Logan остается эталоном практичного выбора: он не пытается казаться больше, чем есть, но честно отрабатывает каждый вложенный в него рубль.

Renault Logan

О других седанах, которые способны выхаживать сотни тысяч километров, читайте здесь.

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