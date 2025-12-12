Эта недорогая иномарка почти идеальна, но такую версию — не берите!

«За рулем» назвал версию Renault Logan, которой надо избегать на вторичном рынке

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список самых доступных автомобилей на вторичном рынке, которые даже спустя многие годы сохраняют запас живучести.

Такую машину вполне можно приобрести в качестве «рабочей лошадки» для подсобных нужд, а при должном внимании и аккуратности реально использовать на повседнев для поездок на работу. И, понятное дело, такой список не мог обойтись без многолетнего хита российского авторынка – седана Renault Logan, сборка которого стартовала на заводе «Автофрамос» в Москве (впоследствии – «Рено Россия», сейчас – «Москвич») в далеком 2005 году.

Огромный багажник на 510 литров, вполне российский клиренс в 155 мм, надежный движок – такой 4,2-метровый седанчик и сейчас вполне способен сослужить добрую службу своему новому владельцу. Правда, одна оговорка все же есть...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Первое поколение Renault Logan продавали до 2015 года. Даже самые последние машины частично вписываются в 350 тысяч рублей. И это был бы, возможно, самый верный выбор за эту сумму. Но средний пробег Логанов по такой цене – 250 тысяч км. Однако с таким пробегом Logan вполне можно рассматривать, ухоженных много. С оговоркой: избегать гидроавтомата (DP2, он же AL4 у Peugeot), если он тоже прошел те же 250 тысяч.

Любой из трех возможных моторов (два из них – древние восьмиклапанные) выдерживает свыше 400 тысяч км. У всех есть мелкие «тараканы» – течи, отказы катушек зажигания, но ничего критического.

Механические коробки долговечны, кузов недурно противостоит коррозии (кроме ранних машин), все элементы подвески на нормальных дорогах служат очень долго. А спартанское оснащение и дубовый пластик за эту цену смущать не должны... Вердикт: ухоженный – можно брать.

Какие еще машины за 300-350 тысяч рублей можно рассматривать к покупке и на что обратить внимание? Читайте в статье «За рулем»!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube