Эта недорогая иномарка почти идеальна, но такую версию — не берите!
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список самых доступных автомобилей на вторичном рынке, которые даже спустя многие годы сохраняют запас живучести.
Такую машину вполне можно приобрести в качестве «рабочей лошадки» для подсобных нужд, а при должном внимании и аккуратности реально использовать на повседнев для поездок на работу. И, понятное дело, такой список не мог обойтись без многолетнего хита российского авторынка – седана Renault Logan, сборка которого стартовала на заводе «Автофрамос» в Москве (впоследствии – «Рено Россия», сейчас – «Москвич») в далеком 2005 году.
Огромный багажник на 510 литров, вполне российский клиренс в 155 мм, надежный движок – такой 4,2-метровый седанчик и сейчас вполне способен сослужить добрую службу своему новому владельцу. Правда, одна оговорка все же есть...
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Первое поколение Renault Logan продавали до 2015 года. Даже самые последние машины частично вписываются в 350 тысяч рублей. И это был бы, возможно, самый верный выбор за эту сумму. Но средний пробег Логанов по такой цене – 250 тысяч км. Однако с таким пробегом Logan вполне можно рассматривать, ухоженных много. С оговоркой: избегать гидроавтомата (DP2, он же AL4 у Peugeot), если он тоже прошел те же 250 тысяч.
Любой из трех возможных моторов (два из них – древние восьмиклапанные) выдерживает свыше 400 тысяч км. У всех есть мелкие «тараканы» – течи, отказы катушек зажигания, но ничего критического.
Механические коробки долговечны, кузов недурно противостоит коррозии (кроме ранних машин), все элементы подвески на нормальных дорогах служат очень долго. А спартанское оснащение и дубовый пластик за эту цену смущать не должны... Вердикт: ухоженный – можно брать.
Какие еще машины за 300-350 тысяч рублей можно рассматривать к покупке и на что обратить внимание? Читайте в статье «За рулем»!
