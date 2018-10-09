Экспедиция «За рулем» на Ладах: финиш!

Пробег: 1700 км
Время в пути: 18 часов
Утром пятнадцатого дня мы выдвинулись из Нальчика в сторону Ростовской области. Однако перед этим решили долить моторного масла универсалу Веста — уровень моторки упал почти до минимально допустимого значения. В седане уровень масла замер на середине щупа, потому от доливки отказались.
Чем дальше мы удалялись от столицы Кабардино-Балкарской республики, тем профиль дороги — как и самой местности — становился все более пологим. Кавказский хребет уже давно скрылся за горизонтом, а последними горами на нашем пути стали горы Пятигорска. После этого города пейзаж состоял по большей части из равнин.
К вечеру добрались до Каменска-Шахтинского, где устроили последнюю ночевку нашей экспедиции.
Для этого мы выбрали невероятно колоритный отель СССР. На его первом этаже расположился музей ретротехники, а каждый номер был обставлен мебелью и аксессуарами из прошлого. Всем, кто неравнодушен к старым автомобилям, вещам из прошлого и просто любит креативный подход, это место, безусловно, понравится.
Наконец, в шестнадцатый день мы выехали в сторону Москвы! До столицы оставалось почти тысяча километров. Но это не страшно, ведь маршрут пролегал по трассе «Дон», а значит дорога не будет долгой.
В Ростовской области температура окружающего воздуха резко поползла вниз. Стало ощущаться дыхание Севера и осени.
Факт: стоит быть очень внимательным при объезде Воронежа. В первый раз там довольно легко перепутать съезды и вместо объездной поехать через сам город.
По сравнению с прошлыми годами на трассе стало на порядок меньше экипажей ДПС. Скажем откровенно — их нет вовсе. Вместо этого резко возросло число камер. Для тех, кто любил ехать «на все деньги», новость скверная. Для тех же, кто и так держался в рамках приличных «плюс двадцать», разницы, в общем, никакой. Уверенно продвигаясь по скоростной трассе, периодически снижая скорость на пунктах оплаты, к вечеру мы добрались до Московской области. Родная Москва встретила нас так же, как и проводила: мощными пробками. И снова виной всему дорожные работы, устроенные в районе Михнево. В итоге затор растянулся аж на пятнадцать километров и отнял у нас больше часа. Отстояв эту пробку, мы все же добрались до дома.
Да, мы это сделали! Финишировали без потерь. Позади 16 дней, 9000 километров и два с половиной километра перепада высот.
На следующий день мы загнали все три автомобиля на подъемник, дабы оценить их состояние после экспедиции. О результатах осмотра вы узнаете в нашем большом материале, который будет опубликован в журнале «За рулем» № 11.
Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва
- День 1-й: Москва — Казань
- День 2-й: Казань — Актобе
- День 3-й: Актобе — Байконур
- День 4-й: Байконур — Ташкент
- День 5-й: Ташкент
- День 6-й: Ташкент — Ургенч
- День 7-й: Ургенч — Бейнеу
- День 8-9-й: Бейнеу — Курык.
- День 10-й: Курык —Алят.
- День 11-й и 12-й: Баку
- День 13-й: из Баку в Тбилиси
- День 14-й: Тбилиси — Нальчик
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