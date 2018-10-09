Экспедиция «За рулем» на Ладах: финиш!

После двух недель грандиозного пробега Москва — Каракумы — Москва участники автопробега «За рулем» вновь ступили на российскую землю и вышли на финишную прямую. В Москву!

Пробег: 1700 км

Время в пути: 18 часов

Утром пятнадцатого дня мы выдвинулись из Нальчика в сторону Ростовской области. Однако перед этим решили долить моторного масла универсалу Веста — уровень моторки упал почти до минимально допустимого значения. В седане уровень масла замер на середине щупа, потому от доливки отказались.

Чем дальше мы удалялись от столицы Кабардино-Балкарской республики, тем профиль дороги — как и самой местности — становился все более пологим. Кавказский хребет уже давно скрылся за горизонтом, а последними горами на нашем пути стали горы Пятигорска. После этого города пейзаж состоял по большей части из равнин.

К вечеру добрались до Каменска-Шахтинского, где устроили последнюю ночевку нашей экспедиции.

В последнее утро нашего пробега все-таки пришлось доливать масло.

Для этого мы выбрали невероятно колоритный отель СССР. На его первом этаже расположился музей ретротехники, а каждый номер был обставлен мебелью и аксессуарами из прошлого. Всем, кто неравнодушен к старым автомобилям, вещам из прошлого и просто любит креативный подход, это место, безусловно, понравится.

Овощные и фруктовые развалы сопровождали нас до самого Ростова.

Наконец, в шестнадцатый день мы выехали в сторону Москвы! До столицы оставалось почти тысяча километров. Но это не страшно, ведь маршрут пролегал по трассе «Дон», а значит дорога не будет долгой.

В Ростовской области температура окружающего воздуха резко поползла вниз. Стало ощущаться дыхание Севера и осени.

При подходе к Воронежу стоит быть внимательнее, чтобы вместо объездной не поехать через сам город.

Факт: стоит быть очень внимательным при объезде Воронежа. В первый раз там довольно легко перепутать съезды и вместо объездной поехать через сам город.

По сравнению с прошлыми годами на трассе стало на порядок меньше экипажей ДПС. Скажем откровенно — их нет вовсе. Вместо этого резко возросло число камер. Для тех, кто любил ехать «на все деньги», новость скверная. Для тех же, кто и так держался в рамках приличных «плюс двадцать», разницы, в общем, никакой. Уверенно продвигаясь по скоростной трассе, периодически снижая скорость на пунктах оплаты, к вечеру мы добрались до Московской области. Родная Москва встретила нас так же, как и проводила: мощными пробками. И снова виной всему дорожные работы, устроенные в районе Михнево. В итоге затор растянулся аж на пятнадцать километров и отнял у нас больше часа. Отстояв эту пробку, мы все же добрались до дома.



Родная Москва встретила нас тем же, чем и провожала, — смачными заторами.

Да, мы это сделали! Финишировали без потерь. Позади 16 дней, 9000 километров и два с половиной километра перепада высот.

На следующий день мы загнали все три автомобиля на подъемник, дабы оценить их состояние после экспедиции. О результатах осмотра вы узнаете в нашем большом материале, который будет опубликован в журнале «За рулем» № 11.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва



