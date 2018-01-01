Москва – Каракум – Москва: идем на Восток!

Подготовка к испытаниям минимальная – набор кое-каких расходников, дополнительные запасные колеса, лопаты и сенд-траки да дополнительное место для багажа в виде боксов на крышах. Большего и не требуется, ведь Весты уже успели зарекомендовать себя как довольно выносливые автомобили
. Посмотрим, как они выдержат дороги Средней Азии и Кавказа.
Мы планируем пересечь территорию Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии, не говоря уже про тысячи километров по российским дорогам. Причем мы планируем передвигаться не только по земле. Но об этом позже: следите за обновлениями на этой странице – здесь мы ежедневно будем вести онлайн-трансляцию! А пока мы торжественно стартуем от Центрального Парка культуры – так же, как и 85 лет назад. Поехали!