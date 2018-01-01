Москва – Каракум – Москва: идем на Восток!

Других адских заторов мы не видели - оставшийся путь прошли ровно. Перед Чебоксарами трасса одно удовольствие: четыре полосы, освещение и разделительный отбойник. Почему вся трасса не может быть такой? Или все-таки может? А вот после столицы Чувашии в свете фар долгое время маячила двухполосная дорога. Местами - весьма посредственного качества. Благо, подвеска Весты не робкого десятка и умеет держать удар.



Обе машины чувствуют себя прекрасно. И седан Веста Cross, и универсал Веста SW Cross хорошо ведут себя на трассе, избавляя водителя от необходимости подруливаний.



Багажные боксы на крышах оказались довольно тихими: лишь на скорости свыше 110 км/ч (а где с такой скоростью ездить?) их присутствие дает о себе знать легким завыванием ветра.



Расход топлива - приемлемый. Универсал берет около 8,0 литров 92-го бензина на каждые 100 км, а седан – на две десятые меньше. Что касается экономичности третьей машины, а тем более каким топливом она питается, – это мы пока оставим за кадром.

