Москва – Каракум – Москва: идем на Восток!
Экспедиция ЗР
В далеком 1933 году состоялся легендарный пробег Москва — Каракум — Москва. 23 автомобиля и почти сто человек отправились в большой испытательный пробег. Спустя 44 года редакция «За рулем» совместно с АВТОВАЗом вновь отправилась по этому маршруту на четырех автомобилях — двух ВАЗ-2106 и двух ВАЗ-2121. И вот, в год 90-летия «За рулем», мы решили повторить экспедицию.
В далеком 1933 году состоялся легендарный пробег Москва – Каракум – Москва. 23 автомобиля и почти сто человек отправились в большой испытательный пробег. Спустя 44 года редакция «За рулем» совместно с АВТОВАЗом вновь отправилась по этому маршруту на четырех автомобилях – двух ВАЗ-2106 и двух ВАЗ-2121. И вот, в год 90-летия «За рулем», мы решили повторить экспедицию.
Как и сорок лет назад, в нашем распоряжении вазовская техника. Две Лады Весты в исполнении Cross – седан и универсал. Компанию им составил третий автомобиль. Какой именно? Тут вам придется погадать (см. технические характеристики Х-мобиля).
Lada Vesta Cross
846 900 рублей
Двигатель
бензиновый, 1,8 л (122 л.с.)
Коробка передач
5-ступенчатая механическая
Комплектация
Luxe/Prestige
Максимальная скорость, км/ч
180
Разгон 0-100 км/ч, с
10,5
Lada Vesta SW Cross
878 900 рублей
Двигатель
бензиновый, 1,8 л (122 л.с.)
Коробка передач
5-ступенчатая механическая
Комплектация
Luxe/Prestige
Максимальная скорость, км/ч
180
Разгон 0-100 км/ч, с
11,2
Неизвестный
стоит недорого
Двигатель
внутреннего сгорания
Коробка передач
механическая
Комплектация
богатая
Максимальная скорость, км/ч
много
Разгон 0-100 км/ч, с
мало
Подготовка к испытаниям минимальная – набор кое-каких расходников, дополнительные запасные колеса, лопаты и сенд-траки да дополнительное место для багажа в виде боксов на крышах. Большего и не требуется, ведь Весты уже успели зарекомендовать себя как довольно выносливые автомобили. Посмотрим, как они выдержат дороги Средней Азии и Кавказа.

Мы планируем пересечь территорию Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии, не говоря уже про тысячи километров по российским дорогам. Причем мы планируем передвигаться не только по земле. Но об этом позже: следите за обновлениями на этой странице – здесь мы ежедневно будем вести онлайн-трансляцию! А пока мы торжественно стартуем от Центрального Парка культуры – так же, как и 85 лет назад. Поехали!
День первый
Москва – Казань
14 часов в пути
Место старта – Центральный Парк культуры и отдыха имени Горького. Именно отсюда 6 июля 1933 года в трудный и полный неизвестности путь по пескам Средней Азии отправилась экспедиция на автомобилях ГАЗ и ЗИС. Отсюда же в 1977 году стартовал пробег журнала «За рулем», который был организован совместно с Волжским автозаводом. Маршрут примерно тот же, но машины совсем другие: две «шестерки» и две Нивы, которые тогда были еще в диковинку.

Одна из целей нашего пробега – повторить маршрут легендарных пробегов 1933 и 1977 годов, но важнее другое: испытать в разных дорожных и климатических условиях новые автомобили.

Первый день – всегда комом. Пока собрались, пока сделали несколько фотографий, пока внимали напутствиям главного редактора – вот уже и солнце встало. А значит – утренние пробки!

Это был знак: первый день пути оказался до безумия медленным. Планы добраться к темноте до Ульяновска разбились о трафик. Пробки, пробки, пробки!
Москва–Владимир–Нижний Новгород–Чебоксары–Казань. Создается впечатление, что трасса М-7 «Волга» нормально не поедет никогда! Бесконечные ремонты и объезды через встречку растянули путь по Московской и Владимирской областям до бесконечных пяти часов! Знаете, что самое прикольное? В 1933 году экспедиция ехала до Владимира девять часов, в 1977 году домчали за три часа, а мы (2018 год!) едем медленнее, чем сорок лет назад! Слава богу, что быстрее, нежели в 1933 году…

Нижний Новгород мы проехали лишь в четыре часа дня. Но этого дорожной карме показалось мало. После Нижнего пришлось отстоять многокилометровую пробку в районе Лысково, где тоже ремонтируют дорогу, а потому движение - реверсивное. На месте ремонта мы увидели один каток и троих рабочих: похоже, этот ремонт продлится очень долго.
Других адских заторов мы не видели - оставшийся путь прошли ровно. Перед Чебоксарами трасса одно удовольствие: четыре полосы, освещение и разделительный отбойник. Почему вся трасса не может быть такой? Или все-таки может? А вот после столицы Чувашии в свете фар долгое время маячила двухполосная дорога. Местами - весьма посредственного качества. Благо, подвеска Весты не робкого десятка и умеет держать удар.

Обе машины чувствуют себя прекрасно. И седан Веста Cross, и универсал Веста SW Cross хорошо ведут себя на трассе, избавляя водителя от необходимости подруливаний.

Багажные боксы на крышах оказались довольно тихими: лишь на скорости свыше 110 км/ч (а где с такой скоростью ездить?) их присутствие дает о себе знать легким завыванием ветра.

Расход топлива - приемлемый. Универсал берет около 8,0 литров 92-го бензина на каждые 100 км, а седан – на две десятые меньше. Что касается экономичности третьей машины, а тем более каким топливом она питается, – это мы пока оставим за кадром.
Наш третий автомобиль ничем не уступает Вестам (а кое в чем и превосходит), но подробнее о нем расскажем позже – поговорим и о проходимости, и о расходе топлива, и о прочих интересных моментах.

В Казань мы прибыли в одиннадцатом часу вечера, преодолев 840 км. От планов доехать до Ульяновска решили благоразумно отказаться и остались ночевать в столице Татарстана. Надеемся, завтра мы избежим жесткого трафика. Дорога-то дальняя: планируем вечером пересечь первую границу - с Казахстаном.