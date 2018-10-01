Автопробег «За рулем»: Город ветров и заповедник Гобустан

Экспедиция Москва — Каракумы — Москва добралась до азербайджанского порта Алят. И здесь участников пробега «За рулем» ждали... новые приключения на границе!

Пройдя паспортный контроль и досмотр, мы приготовились к тому, что сейчас быстренько оплатим все таможенные сборы и поедем в Баку. Но не тут-то было! Как назло, именно при нас слетела компьютерная база, в результате чего мы не смогли оплатить таможенный сбор в размере пятнадцати долларов. После нескольких часов ожидания «внезапно» выяснилось, что этот сбор необязательно платить сейчас, а можно при выезде из Азербайджана. Здорово, но почему нельзя сказать об этом сразу?

Бесконечные нефтяные вышки сопровождали нас всю дорогу по Каспийскому морю

Факт: если вы плывете на пароме из Казахстана, вам придется оплатить путешествие и с азербайджанской стороны. Это 300 долларов за билет с автомобиля, еще 40 долларов за пользование мостом в порту и 15 долларов — таможенный сбор.

Неудивительно, что в столицу Азербайджана мы прибыли лишь под утро. И благоразумно решили остаться тут еще на один день.

Сам Баку — это одна большая стройка: тут и там попадаются возводящиеся эстакады и небоскребы. А рядом — улочки старого города. Того самого, где снималась «Бриллиантовая рука». И все это приправлено восточным хаотичным движением.

Советский автопром в Азербайджане не берегут. На нем ездят и работают!

Мы решили не задерживаться в душном городе и отправились за сорок километров на юг — в национальный заповедник Гобустан. Отрадно, что найти его несложно — по дороге есть множество указателей. Заповедник представляет собой красивейшую скалистую местность с разбросанными тут и там гигантскими валунами и отличной панорамой на долину. Но интересно не это, а то, что можно встретить на камнях. Там полно наскальных рисунков древних людей времен мезолита.

Факт: Свое неофициальное прозвище «Город ветров» столица Азербайджана получила неспроста — порывы ветра тут действительно впечатляют.

Главная достопримечательность заповедника Губостан — наскальные рисунки времен мезолита. Возраст некоторых оценивается в 25 тысяч лет.

Факт: В Гобустане можно посетить не только места обитания древних людей, но и отправиться к грязевым вулканам. Найти их непросто, потому можно нанять проводника. За умеренную плату (20 манат или примерно 900 рублей за три машины и шесть человек) он проводит к месту.

Одними пещерами древних людей можно не ограничиваться. Совсем рядом, буквально в десяти километрах, есть целая череда грязевых вулканов. Из множества кратеров с разной степенью интенсивности выделяется жидкая грязь. Причем совсем не горячая. Экскурсии немного мешал местный ветер, который периодически сдувал с ног. После этого начинаешь понимать, почему Баку зовут «Городом ветров». А еще мы поняли, как нам повезло. Ведь будь такая погода, когда мы плыли на пароме, на Каспии наверняка бы начался шторм, и парому пришлось бы уйти на рейд и ждать хорошей погоды. И еще неизвестно, сколько бы мы проторчали в море...

Ну а завтра нас ждет очередная граница. Теперь уже с Грузией. Будем надеяться, что тут все пройдет гладко.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва