Автопробег «За рулем»: Город ветров и заповедник Гобустан

Экспедиция Москва — Каракумы — Москва добралась до азербайджанского порта Алят. И здесь участников пробега «За рулем» ждали... новые приключения на границе!

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Пройдя паспортный контроль и досмотр, мы приготовились к тому, что сейчас быстренько оплатим все таможенные сборы и поедем в Баку. Но не тут-то было! Как назло, именно при нас слетела компьютерная база, в результате чего мы не смогли оплатить таможенный сбор в размере пятнадцати долларов. После нескольких часов ожидания «внезапно» выяснилось, что этот сбор необязательно платить сейчас, а можно при выезде из Азербайджана. Здорово, но почему нельзя сказать об этом сразу?

Бесконечные нефтяные вышки сопровождали нас всю дорогу по Каспийскому морю
Бесконечные нефтяные вышки сопровождали нас всю дорогу по Каспийскому морю

Факт: если вы плывете на пароме из Казахстана, вам придется оплатить путешествие и с азербайджанской стороны. Это 300 долларов за билет с автомобиля, еще 40 долларов за пользование мостом в порту и 15 долларов — таможенный сбор.

Неудивительно, что в столицу Азербайджана мы прибыли лишь под утро. И благоразумно решили остаться тут еще на один день.

Сам Баку — это одна большая стройка: тут и там попадаются возводящиеся эстакады и небоскребы. А рядом — улочки старого города. Того самого, где снималась «Бриллиантовая рука». И все это приправлено восточным хаотичным движением.

Советский автопром в Азербайджане не берегут. На нем ездят и работают!
Советский автопром в Азербайджане не берегут. На нем ездят и работают!

Мы решили не задерживаться в душном городе и отправились за сорок километров на юг — в национальный заповедник Гобустан. Отрадно, что найти его несложно — по дороге есть множество указателей. Заповедник представляет собой красивейшую скалистую местность с разбросанными тут и там гигантскими валунами и отличной панорамой на долину. Но интересно не это, а то, что можно встретить на камнях. Там полно наскальных рисунков древних людей времен мезолита.

Факт: Свое неофициальное прозвище «Город ветров» столица Азербайджана получила неспроста — порывы ветра тут действительно впечатляют.

Главная достопримечательность заповедника Губостан — наскальные рисунки времен мезолита. Возраст некоторых оценивается в 25 тысяч лет.
Главная достопримечательность заповедника Губостан — наскальные рисунки времен мезолита. Возраст некоторых оценивается в 25 тысяч лет.

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Факт: В Гобустане можно посетить не только места обитания древних людей, но и отправиться к грязевым вулканам. Найти их непросто, потому можно нанять проводника. За умеренную плату (20 манат или примерно 900 рублей за три машины и шесть человек) он проводит к месту.

Одними пещерами древних людей можно не ограничиваться. Совсем рядом, буквально в десяти километрах, есть целая череда грязевых вулканов. Из множества кратеров с разной степенью интенсивности выделяется жидкая грязь. Причем совсем не горячая. Экскурсии немного мешал местный ветер, который периодически сдувал с ног. После этого начинаешь понимать, почему Баку зовут «Городом ветров». А еще мы поняли, как нам повезло. Ведь будь такая погода, когда мы плыли на пароме, на Каспии наверняка бы начался шторм, и парому пришлось бы уйти на рейд и ждать хорошей погоды. И еще неизвестно, сколько бы мы проторчали в море...

Ну а завтра нас ждет очередная граница. Теперь уже с Грузией. Будем надеяться, что тут все пройдет гладко.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва

  1. День 1-й: Москва — Казань
  2. День 2-й: Казань — Актобе
  3. День 3-й: Актобе — Байконур
  4. День 4-й: Байконур — Ташкент
  5. День 5-й: Ташкент
  6. День 6-й: Ташкент — Ургенч
  7. День 7-й: Ургенч — Бейнеу
  8. День 8-9-й: Бейнеу — Курык.
  9. День 10-й: Курык —Алят.

Автопробег «За рулем»: Город ветров и заповедник Гобустан
Автопробег «За рулем»: Город ветров и заповедник Гобустан
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