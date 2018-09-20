Автопробег «За рулем», день 4-й: контакты с ДПС и масложор

Дистанция: 870 км. Время в пути: 18 часов.
Звездное небо
По дороге к Байконуру нас несколько раз тормозили сотрудники казахстанской ДПС — но не с целью проверки документов, а чтобы предупредить о возможном выходе домашнего скота на дорогу (видели мы сбитых коров, зрелище не очень приятное). А заодно — желали нам удачи.
Служивые живо интересовались машинами: Весты, тем более в версии Кросс, тут в диковину. Но про цены не спрашивают — мало кто может позволить себе даже новую Гранту. Какая уж тут Веста… Хотя пару седанов белого цвета мы все же встретили.
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Наши машины пока чувствуют себя неплохо. Однако моторное масло медленно, но верно «уходит». Нельзя сказать, что это большая новость в отношении вазовского мотора 1.8, но факт есть факт. Как говорится, будем наблюдать.
Порадовали штатные навигационные системы. Сити-гид не только досконально знает территорию Казахстана, но и удивил прорисованным Байконуром. Учитывая специальный статус города, это было неожиданно.
Байконур — город закрытый, причем всё, что находится в его черте, — территория России. Город окружен забором с колючей проволокой под напряжением. Въезд — через один из КПП. Мы получили разрешение и попали в «периметр».
В принципе, в качестве туристов можно попасть как в город, так и в составе организованной экскурсии на сам космодром, главное — озаботиться этим за несколько месяцев. В том числе можно посетить и очередной запуск ракеты. Цены недетские: посещение запуска обойдется примерно в 100 тысяч рублей с человека. К сожалению, наш график не позволял задержаться тут надолго.
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Город невероятно зеленый для этих мест — много деревьев и кустарника. Повсюду проложены трубы для полива.
Помимо казахских много машин с российскими номерами. Что и понятно. Но один из кодов региона удивил. В Москве мы видели, как казалось, машины отовсюду, включая Сахалин и Камчатку. Но 94-й регион — никогда. Это федеральный округ Байконур.
В городе мы успели посетить мемориал погибшим в авариях 1960 и 1963 годов. Не могли проехать и мимо ракеты-носителя «Союз», что установлен на постаменте в центре города.
Покидать Байконур очень не хотелось, но надо двигаться дальше. Дорога по-прежнему была отличной, но скорость движения стала падать: бесконечные сплошные линии разметки и постоянные еле ползущие грузовики. Лишь после съезда на Кызылорду шоссе сменилось на четырехполосное и скорость движения снова увеличилась.
Сменились и гаишники. Ближе к Кызылорде они устраивают на путешествующих настоящую охоту. Ночью останавливают… знаете как? Светят в лицо водителю суперъярким фонарем! Докапываются до всего. Подход простой: или плати сейчас, или поедешь в отделение, а там тебе будет еще хуже. Такого наглого обращения и откровенного вымогательства мы давно не видели. Проехали южную часть Казахстана совсем в другом настроении…
Впереди — Узбекистан!
- Дневник 1-го дня экспедиции «За рулем» читайте по этой ссылке.
- Отчет по 2-му дню экспедиции — тут.
- Впечатления 3-го дня вы найдете в этой публикации.
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