Автопробег «За рулем», день 4-й: контакты с ДПС и масложор

Четвертый этап экспедиции ЗР, Байконур-Ташкент, ознаменовался массой интересных событий. Лады Весты, в свою очередь, порадовали своей штатной навигацией и огорчили тем, что моторное масло медленно, но верно «уходит».

Дистанция: 870 км. Время в пути: 18 часов.

Звездное небо

По дороге к Байконуру нас несколько раз тормозили сотрудники казахстанской ДПС — но не с целью проверки документов, а чтобы предупредить о возможном выходе домашнего скота на дорогу (видели мы сбитых коров, зрелище не очень приятное). А заодно — желали нам удачи.

Служивые живо интересовались машинами: Весты, тем более в версии Кросс, тут в диковину. Но про цены не спрашивают — мало кто может позволить себе даже новую Гранту. Какая уж тут Веста… Хотя пару седанов белого цвета мы все же встретили.

Факт 1. Когда проходил первый каракумский пробег в 1933 году и колонна шла по Средней Азии, на месте нынешнего космодрома не было ничего. Но именно в это время — в августе 1933 года — молодые Сергей Королев и Фридрих Цандер произвели в Москве первый успешный пуск ракеты ГИРД-9.

Ребята купили несколько «шестерок» в Башкирии по 15 тысяч рублей за каждую и теперь гонят их на жесткой сцепке. Зачем? Будут ездить, скот пасти.

Наши машины пока чувствуют себя неплохо. Однако моторное масло медленно, но верно «уходит». Нельзя сказать, что это большая новость в отношении вазовского мотора 1.8, но факт есть факт. Как говорится, будем наблюдать.

Порадовали штатные навигационные системы. Сити-гид не только досконально знает территорию Казахстана, но и удивил прорисованным Байконуром. Учитывая специальный статус города, это было неожиданно.

Байконур — город закрытый, причем всё, что находится в его черте, — территория России. Город окружен забором с колючей проволокой под напряжением. Въезд — через один из КПП. Мы получили разрешение и попали в «периметр».

Так как Байконур — территория России, то и расплачиваются везде рублями. И на рынке, и в магазинах.

В принципе, в качестве туристов можно попасть как в город, так и в составе организованной экскурсии на сам космодром, главное — озаботиться этим за несколько месяцев. В том числе можно посетить и очередной запуск ракеты. Цены недетские: посещение запуска обойдется примерно в 100 тысяч рублей с человека. К сожалению, наш график не позволял задержаться тут надолго.

Факт 2. Запуски на Байконуре никогда не происходят 23 октября — именно в этот день произошла страшнейшая авария 1960 года.

Кто же не мечтал в детстве стать космонавтом!

Факт 3. Стартовая тяговая мощность первой ступени ракеты-носителя «Союз» примерно равна мощности двухсот тысяч автомобилей Веста с 1,8-литровым мотором.

Город невероятно зеленый для этих мест — много деревьев и кустарника. Повсюду проложены трубы для полива.

Помимо казахских много машин с российскими номерами. Что и понятно. Но один из кодов региона удивил. В Москве мы видели, как казалось, машины отовсюду, включая Сахалин и Камчатку. Но 94-й регион — никогда. Это федеральный округ Байконур.

Мы не ожидали увидеть на парковке два свежих Актроса с австрийскими транзитными номерами. Оказалось, водители местные — купили два грузовика с прицепами в Европе и теперь гонят их домой. Плечо вышло большое — около 7000 км.

В городе мы успели посетить мемориал погибшим в авариях 1960 и 1963 годов. Не могли проехать и мимо ракеты-носителя «Союз», что установлен на постаменте в центре города.

Покидать Байконур очень не хотелось, но надо двигаться дальше. Дорога по-прежнему была отличной, но скорость движения стала падать: бесконечные сплошные линии разметки и постоянные еле ползущие грузовики. Лишь после съезда на Кызылорду шоссе сменилось на четырехполосное и скорость движения снова увеличилась.

Сменились и гаишники. Ближе к Кызылорде они устраивают на путешествующих настоящую охоту. Ночью останавливают… знаете как? Светят в лицо водителю суперъярким фонарем! Докапываются до всего. Подход простой: или плати сейчас, или поедешь в отделение, а там тебе будет еще хуже. Такого наглого обращения и откровенного вымогательства мы давно не видели. Проехали южную часть Казахстана совсем в другом настроении…

Впереди — Узбекистан!