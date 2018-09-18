Автопробег «За рулем», день 2-й: от Казани до Казахстана

Юбилейный автопробег журнала «За рулем» продолжается! Позади уже два дня пути: караван из двух Вест, седана и универсала, и секретного Х-мобиля следует по легендарному маршруту Москва-Каракум-Москва. Едем в Байконур и делимся впечатлениями: о дорогах, расходе топлива и границах.

Дистанция — 1100 км

Время в пути — 17 часов

Дороги в Самарской области не самые плохие в России, но не идут ни в какое сравнение с ровными трассами Татарстана.

Машины

Без мелких недочетов у наших автомобилей не обошлось. В универсале SW Cross с самого начала где-то около панели приборов поселился сверчок. А сегодня утром мы обнаружили, что на переднем левом колесе не хватает центральной заглушки. «Сюрприз»! На аналогичном редакционном универсале мы недосчитались уже двух штук.

В седане дребезжит регулировка ремня безопасности водителя. Вскрылась еще одна интересная особенность Весты. Уголки «псевдодефлекторов» переднего бампера в районе противотуманных фар отлично зачерпывают всю грязь, мошек и прочую дорожную «требуху», которая в изобилии атакует все машины, особенно на высокой скорости.

Из-за ремонта трассы М7 в районе Лысково потеряли: в пробках около двух драгоценных часов.

Не избежал проблем и третий автомобиль, чье имя мы пока держим в секрете. Причем более глобальных. Но об этом позже, наберитесь терпения.

Как только начались участки с двухполосными дорогами, вынуждающими идти на обгон, пришлось на полную катушку поработать двигателям. Поскольку машины идут с приличной загрузкой, а на крышах багажники (обтекаемые, но и они влияют на аэродинамику), переход с пятой на четвертую передачу не всегда дает нужный эффект — периодически приходится подтыкать третью.

В таком напористом режиме чуть подрос расход топлива — у обеих Вест он приблизился к 8,5 л/100 км. Но и это — не много. Мы решили не раскошеливаться на «девяносто пятый» бензин и льем «девяносто второй». Во-первых, он одобрен производителем. Во-вторых, наши недавние всесторонние испытания, включая замеры на динамометрическом стенде, показали, что в случае с Вестой и ее не сильно форсированными моторами нет никакого смысла использовать АИ-95: дороже, а мощностных преимуществ никаких.

Это Татарстан. Если бы по всей России были такие дороги!

Татарстан

Какие дороги в Татарстане! Ровное покрытие, четкая разметка и… камеры! Вездесущие камеры! А еще — постоянные ограничения 40 км/ч в большинстве населенных пунктов. Нельзя сказать, что это сильно помогает держать хороший темп. Но мы не наглеем и придерживаем коней. Безопасность важнее.

Несколько откровенно «убитых» участков на границе республики не смогли подпортить общее впечатление. Почти все дороги обрамлены бесконечными полями и деревьями, одетыми во все цвета осени. Красиво! Но и этого окружающей природе оказалось мало. По дороге мы наткнулись на пару смерчей, мирно кружащих по полю. Никого не трогают. Мы тоже решили их не трогать.

Самарская область

Роскошной природой порадовала и Самарская область. Но что касается дорог… Явно не Татарстан! Больше всего разочаровала объездная дорога вокруг Самары. По большей части узкая, с вечной стройкой и почти полным отсутствием инфраструктуры. Если хочешь перекусить и заправиться — лучше ехать через город.

Длинная вереница машин — это ремонт объездной вокруг Самары. Времени убили изрядно…

А вот люди — хорошие. И — читающие! На выезде с объездной заскочили на АЗС Газпромнефть. Кассирша, увидев наши автомобили, расцвела: оказывается, постоянно и с удовольствием читает наш журнал! И попросила автограф. С удовольствием подписали ей свежий выпуск журнала «За рулем».

Граница

Добравшись до границы, наткнулись на многокилометровую очередь из фур. Нас она, к счастью, не касалась, как и вереница машин с гражданами Узбекистана. Для жителей России и Казахстана очередь отдельная.

Пообщавшись с пограничниками, выяснили, что больше всего проблем именно с узбеками. Многих депортируют и отправляют обратно на родину. Так как народу много, приходится их «расселять» по машинам из Узбекистана. Но многие из них спешиваются уже в пограничной зоне, и снова пытаются пробраться на территорию России.

Многокилометровая пробка из грузовиков на границе с Казахстаном. Остается лишь пожалеть дальнобойщиков. Интересно, как здесь все будет обстоять в эру автопилотов?

Прохождение границы заняло у нас буквально час — вместе с досмотрами. И мы помчались в сторону Актобе.

Дорога на Уральск, а затем и на Актобе (бывший Актюбинск), оказалась неплохой. Конечно, покрытие не идеально, и временами попадались внушительные ямы. Но в целом трасса М-32 вполне пристойная. К трем часам ночи по местному времени мы были на месте. Провели в дороге в общей сложности 17 часов и проехали больше 1100 км, плюс граница. Тяжело. Но впереди нас ждет самая интересная часть путешествия, и это приободряет. Завтра едем в Байконур!