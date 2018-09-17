Лады Весты в автопробеге «За рулем», день 1-й: Москва-Казань

Легендарный пробег Москва — Каракум — Москва состоялся в далеком 1933 году. Спустя 44 года редакция «За рулем» совместно с АВТОВАЗом вновь отправилась по этому маршруту на четырех автомобилях — двух ВАЗ-2106 и двух ВАЗ-2121. В год 90-летия «За рулем» стартовала новая экспедиция. В дальнее путешествие на Восток отправились две Лады Весты — седан и универсал, а также секретный Х-мобиль.

Место старта — Центральный Парк культуры и отдыха имени Горького. Именно отсюда 6 июля 1933 года в трудный и полный неизвестности путь по пескам Средней Азии отправилась экспедиция на автомобилях ГАЗ и ЗИС. Отсюда же в 1977 году стартовал пробег журнала «За рулем», который был организован совместно с Волжским автозаводом. Маршрут примерно тот же, но машины совсем другие: две «шестерки» и две Нивы, которые тогда были еще в диковинку.

Одна из целей нашего пробега — повторить маршрут легендарных пробегов 1933 и 1977 годов, но важнее другое: испытать в разных дорожных и климатических условиях новые автомобили.

Первый день — всегда комом. Пока собрались, пока сделали несколько фотографий, пока внимали напутствиям главного редактора — вот уже и солнце встало. А значит — утренние пробки!

Это был знак: первый день пути оказался до безумия медленным. Планы добраться к темноте до Ульяновска разбились о трафик. Пробки, пробки, пробки!

Москва-Владимир-Нижний Новгород-Чебоксары-Казань. Создается впечатление, что трасса М-7 «Волга» нормально не поедет никогда! Бесконечные ремонты и объезды через встречку растянули путь по Московской и Владимирской областям до бесконечных пяти часов! Знаете, что самое прикольное? В 1933 году экспедиция ехала до Владимира девять часов, в 1977 году домчали за три часа, а мы (2018 год!) едем медленнее, чем сорок лет назад! Слава богу, что быстрее, нежели в 1933 году…

Нижний Новгород мы проехали лишь в четыре часа вечера. Но этого дорожной карме показалось мало. После Нижнего пришлось отстоять многокилометровую пробку в районе Лысково, где тоже ремонтируют дорогу, а потому движение — реверсивное. На месте ремонта мы увидели один каток и троих рабочих: похоже, этот ремонт продлится очень долго.

Других адских заторов мы не видели — оставшийся путь прошли ровно. Перед Чебоксарами трасса одно удовольствие: четыре полосы, освещение и разделительный отбойник. Почему вся трасса не может быть такой? Или все-таки может? А вот после столицы Чувашии в свете фар долгое время маячила двухполосная дорога. Местами — весьма посредственного качества. Благо, подвеска Весты не из робкого десятка и умеет держать удар.

Обе машины чувствуют себя прекрасно. И седан Веста Cross, и универсал Веста SW Cross хорошо ведут себя на трассе, избавляя водителя от необходимости подруливаний.

Багажные боксы на крышах оказались довольно тихими: лишь на скорости свыше 110 км/ч (а где с такой скоростью ездить?) их присутствие дает о себе знать легким завыванием ветра.

Расход топлива — приемлемый. Универсал берет около 8,0 литров 92-го бензина на каждые 100 км, а седан — на две десятые меньше. Что касается экономичности третьей машины, а тем более каким топливом она питается, — это мы пока оставим за кадром.

Наш третий автомобиль ничем не уступает Вестам (а кое в чем и превосходит), но подробнее о нем расскажем позже — поговорим и о проходимости, и о расходе топлива, и о прочих интересных моментах.

В Казань мы прибыли в одиннадцатом часу вечера, преодолев 840 км. От планов доехать до Ульяновска решили благоразумно отказаться и остались ночевать в столице Татарстана. Надеемся, завтра мы избежим жесткого трафика. Дорога-то дальняя: хотелось бы вечером пересечь первую границу — с Казахстаном.

Дистанция — 840 км

Время в пути — 14 часов

Дневник автопробега, ч. 2 читайте по этой ссылке.



