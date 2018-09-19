Автопробег «За рулем», день 3-й: пожар в степи и талоны на бензин

Караван из двух Вест и секретного Х-мобиля едет по Казахстану. Впечатлений — море!

Дистанция — 850 км

Время в пути — 14 часов

Через тернии к верблюдам

Почти всю дорогу от границы России c Казахстаном до города Актобе мы проехали в темное время. И в один прекрасный момент увидели грандиозное зарево. Поначалу решили, что это свечение от города. Но нет. Горит степь! И горит сильно — пожар просто эпичный. Причем ни одного пожарного расчета не было даже близко. Судя по всему, огонь пошел от обочины дороги. Неясно лишь, что послужило причиной — брошенный окурок или что-то еще.

Пожар в степи — страшное дело.

Поспав несколько часов, двинулись дальше, попутно проехав через сам Актобе. Это довольно крупный и типичный город постсоветского пространства. Гремучая смесь из частной застройки, советской архитектуры времен застоя и современных стеклянных зданий.

За пределами города перед нами предстала ровная, как стрела, трасса среди степей и редких возвышенностей. И эта картина сопровождала нас до самого Байконура. Дорога отличная. Можно даже сказать, прекрасная. Очень редко встречались поперечные волны, заставлявшие сбавлять ход. Но большая часть пути — прекрасный асфальт и хорошая разметка. Казахстан за дороги можно только похвалить — по крайней мере, за те, по которым ехали мы.

Весь день нам попадалась местная домашняя фауна. Но если сначала это были лошади и коровы, то позже пошли более экзотические животные — для жителя средней полосы России, по крайней мере. Речь о кораблях пустыни — двугорбых верблюдах, мирно пасущихся в полях. Встреча с ними, а также все большее присутствие растрескавшейся почвы указывает на одно: большие пески все ближе.

Утро. Панорама городе Актобе. Наш фотограф Константин Якубов выбирает наилучший ракурс.

А вот и первая бензиновая проблема. На местных АЗС 92-й бензин, который потребляют наши машины, выдается только по талонам. Как и дизель. Как их получить — загадка. Местный дальнобойщик рассказал, что дело не в дефиците топлива, а в элементарном желании нажиться. Ведь той же солярки хватает. Но если хочешь заправиться, получи талон. Для чего нужно отвалить 2000 тенге сверху (около 360 рублей). Пришлось нам заливать 95-й, который был в свободном доступе.

Так как дорога двухполосная, режим движения поменялся: периодические обгоны с выездом на встречную полосу. В таком ритме, ясное дело, расход пополз вверх. У всех автомобилей он вырос на пол-литра.

Обе Весты прекрасно ведут себя в дальней дороге. Хорошая настройка подвески под наши дороги и практически полное равнодушие к боковому ветру позволяют вести машины практически без напряжения.

На трассе наши Лады ведут себя просто отлично. Без скидок. Высокая стабильность на прямой внушает уважение: даже встречные фуры, которые гонят мощную воздушную волну, не в состоянии сбить Весту с курса.

Новых проблем машины пока не подкинули. А вот претензии есть. Передние сиденья Весты, которые мы нахваливали в тестах, в дальних перегонах все-таки не идеальны. Бедра после четырех-пяти часов начинают уставать. Впрочем, в этом отношении конкуренты не лучше — проверено.

Несмотря на все тернии, к вечеру мы добрались до звездного Байконура, оставив позади 850 км казахстанских дорог.