Экспедиция «За рулем», день 5-й: сами себя сглазили

Пятый день продолжающейся экспедиции «За рулем», в которой эксперты журнала на трех автомобилях повторяют исторических маршрут Москва — Каракумы — Москва, мы приходили в себя после тяжелого дня накануне. Тот случай, когда «что-то пошло не так». Потому что милых казахстанских полицейских с севера страны как будто кто-то подменил на юге…

Дистанция: 0 км.

Время в пути: 0 часов.

На пятый день мы решили передохнуть и провести день в Ташкенте. Все-таки граница смешала нам все карты. Потому имеет смысл подробнее рассказать о том, что с нами приключилось накануне.

Рынок — место силы. Почему-то многие туристы предпочитают глазеть на постройки и скульптуры, забывая про знакомство с менталитетом. ЛУчшего места для изучения местных нравов, чем рынок, в Азии не найти. А еще тут можно вкусно поесть, ничего при этом не покупая.

Похоже, мы сами себя сглазили. Как только похвалили местную полицию и порадовались, как все гладко складывается, что-то пошло не так. Мы уже говорили, что дорога после Байконура заставила нас снизить темп. Но дело не только в том, что увеличилось число сплошных линий разметки и медленных грузовиков. Нам довелось столкнуться с доблестными работниками местной дорожной полиции. Такое впечатление, что северная и южная часть Казахстана в этом отношении — две параллельные вселенные.

Факт: В Казахстане у сотрудников дорожной полиции нет жезлов — их отменили. Потому они тормозят машины голыми руками, а ночью светят фонарем прямо в глаза водителю.

На севере нас останавливали несколько раз, и каждый раз причина была одна — спросить, куда едем, познакомиться и пожелать удачи. На юге все было иначе. Все остановки были за нарушения. Причем совершенно безобидные. Мы не спорим, что нарушили правила дорожного движения. Но то, как из нас выбивали деньги, переходило всякие границы. Особенно поразила одна ночная остановка.

Местный климат позволяет старой советской технике сохраняться довольно долго.

Пока мы ехали через населенный пункт со скоростью 60–65 км/ч, за нами увязалась Kia Rio с включенными проблесковыми маячками. Как выяснилось позже, мы превысили разрешенную скорость на 27 км/ч, где-то проглядев знак 40 км/ч, хотя и старались соблюдать правила, чтобы избежать проблем. Дальше начался настоящий концерт. За это нарушение нам предъявили штраф в 27 тысяч тенге с машины (больше 5000 рублей). Что уже вызвало недоумение! На просьбу показать фото нарушения нам предъявили картинку только с одним из трех автомобилей. Да и то непонятно, в каком месте снятую, — в городе или нет.

Факт: Если не хотите проблем при общении с казахской полицией (особенно на юге), лучше уберите подальше любое устройство, способное на съемку.

Когда попросили показать снимки других машин, ответ последовал незамедлительно: «Если будете упираться, мы покажем фото с другими нарушениями, но тогда разговор будет другим, и вы тут застрянете надолго!» Разговор сопровождался расспросами вроде «а что за часы?» или «покажи, какой у тебя телефон». Но дальше было больше. Стоило нашему фотографу достать камеру, чтобы снять процесс — для истории, как сотрудник полиции вовсе пришел в ярость. И в ответ на съемку сказал, что вызывает на нас группу реагирования. Наше терпение тоже кончилось, и мы согласились: вызывайте кого хотите, поедем в отделение.

Chevrolet на дорогах так много, что они нередко сталкиваются друг с другом.

Похоже, блеф сработал, и еще через пару десятков минут мы все же были отпущены. Но тот факт, что совершенно безобидное, на первый взгляд, нарушение привело к такой задержке, не укладывается в голове. На разбирательства у нас ушло больше часа…

В итоге, к границе с Узбекистаном мы прибыли уже ближе к полуночи. И это была вторая часть «Марлезонского балета». На границе мы провели почти пять часов. Причем среди легковых машин кроме нас никого не было. Но медлительность работников поразила. На каждую машину уходило по полчаса на каждой стороне границы. Помимо осмотра самих машин нужно было вытащить все сумки и пропустить их через рамку металлоискателя. Причем после детального осмотра. Создалось впечатление, что на содержимое не особо-то смотрели. Главное — процесс.

Факт: Перед въездом в Узбекистан лучше позаботьтесь об обмене денег заранее. Поменять рубли почти невозможно. А на границе необходимо оплатить санитарный взнос в размере 7200 сом (около 50 рублей) за машину. Будет неловко оказаться между двумя границами без нужной валюты…

Когда мы все же пробились к Ташкенту, было семь утра. Бронь в гостинице слетела, и пришлось искать ночлег по месту. Нашли, но существенно дороже, чем планировали.

Подпись к фото придумайте сами в комментариях :)

Надеемся, что дальше все снова пойдет гладко, потому что завтра мы отправляемся в сторону Бухары и Самарканда.