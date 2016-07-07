Автопробег «За рулем», день 7-й: засесть в песках

На седьмой день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» добрались до цели многодневки — каракумских песков. Проехать удалось почти семьсот километров, хотя скорость местами падала до 15 км/ч.

Пробег: 680 км

Время в пути: 15 ч

При поиске шиномонтажа мы обратились и к местной полиции. Вместо того чтобы объяснить дорогу, они ее показали — сопроводили лично!

Утро в Ургенче началось с поиска сервиса, в котором нам отремонтировали бы поврежденные накануне колеса двух Вест. Объехали точек десять, но только в десятой нашли нужное оборудование. На весь ремонт ушло чуть больше часа. Одно колесо пришлось ремонтировать с помощью аргоновой сварки, остальные два выпрямили. За все эти манипуляции с учетом подкраски, ремонта и балансировки трех колес с нас взяли меньше двух тысяч рублей. Отлично! Можно ехать дальше.

А дальше у нас — граница Узбекистана и Казахстана. Но перед этим мы поехали чуть южнее, в район Колхоза Карла Маркса. Сам колхоз нас интересовал мало. Важнее было то, что рядом.

Первый шиномонтаж, куда мы приехали, не смог помочь. Но ребята все же разбортировали колесо, чтобы оценить масштаб повреждений. За работу взяли примерно 20 рублей!

Факт: Если вы поедете из Узбекистана в Казахстан по трассе А-300, стоит запастись не только терпением, но и топливом. На протяжении примерно 500 км мы не встретили ни одной АЗС.

Официально пустыня Каракумы располагается на территории Туркменистана. Но пескам плевать на границы, и фактически они зашли дальше, на территорию Узбекистана. Туда-то мы и приехали — к пограничной зоне Узбекистана и Туркменистана. Глупая попытка заехать дальше того места, где кончилась дорога, быстро пресеклась автомобилями. Колеса мгновенно закопались в мелком песке. Пришлось доставать трос. Но главная задача все же выполнена — мы доехали до Каракумских песков! Пусть и не со стороны Туркменистана, как планировали изначально…

Насмотревшись на песчаное море, отправились дальше — к границе. До Нукуса дорога была сносной — двухполосная с неплохим покрытием. Но потом началось! Ямы, трещины, гребенка, скорость упала до 50–60 км/ч. Настроение тоже покатилось под откос — ехать-то еще долго! Но вскоре разбитая и узкая дорога сменилась настоящим автобаном. Хорошее покрытие, по две полосы в каждом направлении и отбойник — что еще надо? С хорошим темпом мы преодолели несколько сотен километров. А дальше…

А дальше дорога кончилась совсем. Если под ней понимать асфальт. Четыре полосы сменились разбитым грейдером. Вновь замедляемся, теперь уже до 15–20 км/ч местами. И никаких АЗС, перекусов. Ничего! Только напрочь убитая в свете фар дорога. И это федеральная трасса! Такой позор продолжался до самой границы, к которой мы приехали уже к пяти утра. Обменяв узбекские сомы, отправились на погранпереход.

Нужную контору мы все же отыскали. На весь Ургенч только в одном месте нашлась аргоновая сварка.

Факт: Если вы не успели поменять деньги, это не проблема. На границе работает много «меняльщиков», которые могут обменять не только сомы и тенге, но и российские рубли. Причем по вполне вменяемому курсу.

Помня предыдущий переход границы, мы приготовились к долгому стоянию. Но нет. На все у нас ушло около полутора часов! Понравились очень дружелюбные пограничники. Особенно с узбекской стороны. На наши впечатления о дороге они только развели руками. Ее должны были построить еще в прошлом году, но пока ничего.

Въехали в Казахстан мы уже засветло. И решили нигде не останавливаться на ночевку. А двинулись дальше в сторону Актау. Но тут нас ждало очередное разочарование. Мы очень надеялись, что со сменой государства сменится и качество дороги. Тем более помня, какое хорошее покрытие было, когда мы ехали по территории Казахстана. Но вновь разочарование — все тот же грейдер. Обиднее то, что параллельно ему шла новая хорошая дорога, но она была закрыта. Тряска продолжалась на протяжении почти 80 км. Суровое испытание для подвески. К концу разбитого участка во всех трех автомобилях появились стуки. При первой возможности обязательно выясним причину. Еле добрались до города Бейнеу. А вместе с ним началась и нормальная дорога.

По пути к пескам асфальтовая дорога сменилась грунтовой.

Факт: Двигаясь по узбекским автострадам, нужно быть очень внимательным. На дороге полно грузовиков и даже тракторов, которые не заморачиваются с задними габаритами. В итоге, нарваться в темное время на такой «стелс» проще простого.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва