Автопробег «За рулем», день 7-й: засесть в песках

- Пробег: 680 км
- Время в пути: 15 ч
Утро в Ургенче началось с поиска сервиса, в котором нам отремонтировали бы поврежденные накануне колеса двух Вест. Объехали точек десять, но только в десятой нашли нужное оборудование. На весь ремонт ушло чуть больше часа. Одно колесо пришлось ремонтировать с помощью аргоновой сварки, остальные два выпрямили. За все эти манипуляции с учетом подкраски, ремонта и балансировки трех колес с нас взяли меньше двух тысяч рублей. Отлично! Можно ехать дальше.
А дальше у нас — граница Узбекистана и Казахстана. Но перед этим мы поехали чуть южнее, в район Колхоза Карла Маркса. Сам колхоз нас интересовал мало. Важнее было то, что рядом.
Факт: Если вы поедете из Узбекистана в Казахстан по трассе А-300, стоит запастись не только терпением, но и топливом. На протяжении примерно 500 км мы не встретили ни одной АЗС.
Официально пустыня Каракумы располагается на территории Туркменистана. Но пескам плевать на границы, и фактически они зашли дальше, на территорию Узбекистана. Туда-то мы и приехали — к пограничной зоне Узбекистана и Туркменистана. Глупая попытка заехать дальше того места, где кончилась дорога, быстро пресеклась автомобилями. Колеса мгновенно закопались в мелком песке. Пришлось доставать трос. Но главная задача все же выполнена — мы доехали до Каракумских песков! Пусть и не со стороны Туркменистана, как планировали изначально…
Насмотревшись на песчаное море, отправились дальше — к границе. До Нукуса дорога была сносной — двухполосная с неплохим покрытием. Но потом началось! Ямы, трещины, гребенка, скорость упала до 50–60 км/ч. Настроение тоже покатилось под откос — ехать-то еще долго! Но вскоре разбитая и узкая дорога сменилась настоящим автобаном. Хорошее покрытие, по две полосы в каждом направлении и отбойник — что еще надо? С хорошим темпом мы преодолели несколько сотен километров. А дальше…
А дальше дорога кончилась совсем. Если под ней понимать асфальт. Четыре полосы сменились разбитым грейдером. Вновь замедляемся, теперь уже до 15–20 км/ч местами. И никаких АЗС, перекусов. Ничего! Только напрочь убитая в свете фар дорога. И это федеральная трасса! Такой позор продолжался до самой границы, к которой мы приехали уже к пяти утра. Обменяв узбекские сомы, отправились на погранпереход.
Факт: Если вы не успели поменять деньги, это не проблема. На границе работает много «меняльщиков», которые могут обменять не только сомы и тенге, но и российские рубли. Причем по вполне вменяемому курсу.
Помня предыдущий переход границы, мы приготовились к долгому стоянию. Но нет. На все у нас ушло около полутора часов! Понравились очень дружелюбные пограничники. Особенно с узбекской стороны. На наши впечатления о дороге они только развели руками. Ее должны были построить еще в прошлом году, но пока ничего.
Въехали в Казахстан мы уже засветло. И решили нигде не останавливаться на ночевку. А двинулись дальше в сторону Актау. Но тут нас ждало очередное разочарование. Мы очень надеялись, что со сменой государства сменится и качество дороги. Тем более помня, какое хорошее покрытие было, когда мы ехали по территории Казахстана. Но вновь разочарование — все тот же грейдер. Обиднее то, что параллельно ему шла новая хорошая дорога, но она была закрыта. Тряска продолжалась на протяжении почти 80 км. Суровое испытание для подвески. К концу разбитого участка во всех трех автомобилях появились стуки. При первой возможности обязательно выясним причину. Еле добрались до города Бейнеу. А вместе с ним началась и нормальная дорога.
Факт: Двигаясь по узбекским автострадам, нужно быть очень внимательным. На дороге полно грузовиков и даже тракторов, которые не заморачиваются с задними габаритами. В итоге, нарваться в темное время на такой «стелс» проще простого.
Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва
- День 1-й: Москва — Казань
- День 2-й: Казань — Актобе
- День 3-й: Актобе — Байконур
- День 4-й: Байконур — Ташкент
- День 5-й: Ташкент
- День 6-й: Ташкент — Ургенч
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