Автопробег «За рулем», день 6-й: минус красивые диски на обеих Вестах

Шестой день продолжающегося автопробега Москва — Каракумы — Москва, в ходе которого эксперты ЗР преодолели расстояние от Ташкента до Ургенча, был полон сюрпризов. Не всегда приятных: две Весты остались без своих красивых колесных дисков…

Пробег: 996 км

Время в пути: 14 часов

Утром шестого дня мы двинули из Ташкента в сторону Ургенча, а по дороге заехали в Самарканд. Честно говоря, Ташкент нас не впечатлил. Он совершенно не производит впечатление древнего города, которому уже больше двух тысяч лет. Оно и понятно. После землетрясения 1966 года центр был почти полностью разрушен. И столица Узбекистана практически отстроена заново.

Хотя Узбекистан легко можно назвать страной Chevrolet, периодически нам попадались и вот такие экземпляры.

Факт: Съемки знаменитого фильма «Джентльмены удачи» проходили вблизи Самарканда.

А вот Самарканд — совсем другое дело. Преодолев пару-тройку сотен километров не самых ровных дорог, прибыли в древний восточный город. Очень жаль, что мы были проездом — хотелось задержаться подольше. Хотя в городе много новодела в старом стиле, на общем впечатлении это не сказалось. Очень красиво!

Так как времени у нас мало, сразу отправляемся прямиком к главной достопримечательности — Регистану, древнему архитектурному комплексу XV века. Масштабы сооружений впечатлили. Высоченные стены, украшенные мозаикой, минареты, сады — именно за этим мы и приехали в Среднюю Азию!

Приятно удивили местные полицейские. Расставляя машины для съемки, готовились к проблемам. Однако сотрудники оказались очень дружелюбными и, узнав откуда и зачем мы едем, с радостью согласились помочь. После жесткого «пресса», который мы испытали на юге Казахстана, такое отношение покорило.

По дороге из Самарканда мы встретили вот такую попутчицу, которая охотно позировала.

Факт: Регистан — это, по сути, центральная площадь. Именно так их называли в городах Среднего Востока.

Но как бы ни был красив Самарканд, пришлось двигаться дальше. Мимо Бухары в сторону Ургенча, где мы запланировали очередную ночевку.

Нельзя сказать, что дороги были ужасными, но на фоне казахской трассы покрытие так себе. Кочки, поперечная волна и бесконечные населенные пункты. Так было до Бухары, после чего вереница населенных пунктов должна была иссякнуть. Но обрадовались мы рано.

Советского автопрома, который до сих пор используется каждый день, полно. Вот например 21-я Волга третьей серии с ручкой крышки багажника от второй серии. А какой винегрет в салоне, лучше не знать!

Факт: В узбекских городах довольно высокий порог скорости — 70 км/ч, если нет дополнительных знаков.

Вместе с деревнями исчезла и дорога. Не лучшее дорожное покрытие вскоре сменилось откровенно плохим, а через пару десятков километров и вовсе ужасным. Комфортная скорость в 80 км/ч вскоре упала до 60, потом еще ниже. В итоге местами приходилось буквально останавливаться. Когда мы наткнулись на технологический объезд, где асфальта и вовсе не было, стало не по себе. Ехать еще больше трехсот километров, а на дворе уже темно! Как мы ни старались, увернуться от всех ям не удалось. И как бы Весты ни были хороши на разбитой дороге, пару жестких пробоев обе машины все-таки словили.

Чтобы пообщаться с нами, некоторые жители не боялись перебегать оживленную автостраду.

Факт: На автомобиле с низкопрофильными шинами лучше не соваться на трассу после Бухары. Шанс остаться без колес очень велик.

Но вскоре наши мучения были вознаграждены — начался настоящий автобан. Четырехполосное шоссе с бетонным покрытием и широкой разделительной полосой. Красота! Но продлилась она недолго. Через полчаса движения я почувствовал, что машину начало тянуть вправо. Тут же съехали на обочину и увидели ожидаемое — передняя правая шина спущена. У Весты-универсала погнут диск! Осмотр второй Весты показал, что у нее также поврежден один из дисков. Вот она, плата за красивые колеса! Пришлось ставить запаску.

Дальнейший путь прошел без проблем. Хорошая дорога протянулась почти до самого Ургенча. И поздней ночью, преодолев почти тысячу километров, мы прибыли в город. Но тут ждала вторая проблема — найти свободную гостиницу. Объехав четыре отеля, в которых все номера были заняты, мы все же нашли ночлег.

Вдоль всех полей сохранились системы орошения. Где-то бетонные каналы до сих пор встрою. Где-то от них почти ничего не осталось.

Факт: В отличие от АЗС с метаном, многие из которых обслуживают круглосуточно, обычные бензиновые заправки в Узбекистане ночью могут не работать. Потому лучше заправиться пораньше, чтобы не остаться ночью без топлива.

Утром мы планируем найти шиномонтаж и попробовать восстановить поврежденные колеса. Если не получится, поедем на запасках. Впереди — снова Казахстан!