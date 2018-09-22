Автопробег «За рулем», день 6-й: минус красивые диски на обеих Вестах

- Пробег: 996 км
- Время в пути: 14 часов
Утром шестого дня мы двинули из Ташкента в сторону Ургенча, а по дороге заехали в Самарканд. Честно говоря, Ташкент нас не впечатлил. Он совершенно не производит впечатление древнего города, которому уже больше двух тысяч лет. Оно и понятно. После землетрясения 1966 года центр был почти полностью разрушен. И столица Узбекистана практически отстроена заново.
Факт: Съемки знаменитого фильма «Джентльмены удачи» проходили вблизи Самарканда.
А вот Самарканд — совсем другое дело. Преодолев пару-тройку сотен километров не самых ровных дорог, прибыли в древний восточный город. Очень жаль, что мы были проездом — хотелось задержаться подольше. Хотя в городе много новодела в старом стиле, на общем впечатлении это не сказалось. Очень красиво!
Так как времени у нас мало, сразу отправляемся прямиком к главной достопримечательности — Регистану, древнему архитектурному комплексу XV века. Масштабы сооружений впечатлили. Высоченные стены, украшенные мозаикой, минареты, сады — именно за этим мы и приехали в Среднюю Азию!
Приятно удивили местные полицейские. Расставляя машины для съемки, готовились к проблемам. Однако сотрудники оказались очень дружелюбными и, узнав откуда и зачем мы едем, с радостью согласились помочь. После жесткого «пресса», который мы испытали на юге Казахстана, такое отношение покорило.
Факт: Регистан — это, по сути, центральная площадь. Именно так их называли в городах Среднего Востока.
Но как бы ни был красив Самарканд, пришлось двигаться дальше. Мимо Бухары в сторону Ургенча, где мы запланировали очередную ночевку.
Нельзя сказать, что дороги были ужасными, но на фоне казахской трассы покрытие так себе. Кочки, поперечная волна и бесконечные населенные пункты. Так было до Бухары, после чего вереница населенных пунктов должна была иссякнуть. Но обрадовались мы рано.
Факт: В узбекских городах довольно высокий порог скорости — 70 км/ч, если нет дополнительных знаков.
Вместе с деревнями исчезла и дорога. Не лучшее дорожное покрытие вскоре сменилось откровенно плохим, а через пару десятков километров и вовсе ужасным. Комфортная скорость в 80 км/ч вскоре упала до 60, потом еще ниже. В итоге местами приходилось буквально останавливаться. Когда мы наткнулись на технологический объезд, где асфальта и вовсе не было, стало не по себе. Ехать еще больше трехсот километров, а на дворе уже темно! Как мы ни старались, увернуться от всех ям не удалось. И как бы Весты ни были хороши на разбитой дороге, пару жестких пробоев обе машины все-таки словили.
Факт: На автомобиле с низкопрофильными шинами лучше не соваться на трассу после Бухары. Шанс остаться без колес очень велик.
Но вскоре наши мучения были вознаграждены — начался настоящий автобан. Четырехполосное шоссе с бетонным покрытием и широкой разделительной полосой. Красота! Но продлилась она недолго. Через полчаса движения я почувствовал, что машину начало тянуть вправо. Тут же съехали на обочину и увидели ожидаемое — передняя правая шина спущена. У Весты-универсала погнут диск! Осмотр второй Весты показал, что у нее также поврежден один из дисков. Вот она, плата за красивые колеса! Пришлось ставить запаску.
Дальнейший путь прошел без проблем. Хорошая дорога протянулась почти до самого Ургенча. И поздней ночью, преодолев почти тысячу километров, мы прибыли в город. Но тут ждала вторая проблема — найти свободную гостиницу. Объехав четыре отеля, в которых все номера были заняты, мы все же нашли ночлег.
Факт: В отличие от АЗС с метаном, многие из которых обслуживают круглосуточно, обычные бензиновые заправки в Узбекистане ночью могут не работать. Потому лучше заправиться пораньше, чтобы не остаться ночью без топлива.
Утром мы планируем найти шиномонтаж и попробовать восстановить поврежденные колеса. Если не получится, поедем на запасках. Впереди — снова Казахстан!
- Дневник 1-го дня экспедиции «За рулем» читайте по этой ссылке.
- Отчет по 2-му дню экспедиции — тут.
- Впечатления 3-го дня вы найдете в этой публикации.
- О том, как проходил 4-й день пробега, читайте здесь...
- ...а пятый — здесь.
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