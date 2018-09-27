На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает

- Пробег: 0 км
- Время в пути: 20 часов
Паром прибыл из Баку (а точнее — из портового городка Алят) примерно в три часа ночи. Мы спокойно выселились из гостиницы и стали ждать, когда можно будет купить билеты. А накануне еще и получили сопроводительные документы для машин. Ждать билеты пришлось долго. Приобрести их удалось только в восемь утра. Но дальше было больше.
Факт: При оплате таможенных сборов в Курыке не обращайте внимания на сумму в документах. С вас еще возьмут комиссию в размере 300 тенге (около 60 руб.).
Порт Курык, как уже писал в предыдущем отчете, — совсем новый комплекс, его работа пока идет в тестовом режиме. И режим этот сполна оттестировали на нас. Если инженерная служба порта работает слаженно, то о таможне такого сказать никак нельзя. Из всех тружеников границ, которые мне довелось пересечь, казахские таможенники в своей медлительности и некомпетентности перебили все рекорды.
После покупки билетов мы несколько часов ждали, пока нас запустят на досмотр. Оказалось, что кассир, который принимает таможенную плату за автомобили, просто не приехал. А без него начать процесс никак нельзя. После нескольких часов ожидания на его место посадили другого сотрудника. Потом нам нужно было поставить таможенную печать на выданные для транспортировки автомобилей документы. С этим тоже вышла промашка. Те таможенники, что сидели на местах, отказались это делать, сославшись на прерогативу «старшего». Дождались старшего. Но и он не смог проверить документы и поставить печать — потому что печать эту потеряли! Искали ее примерно полчаса. И такое — на каждом этапе! На досмотре пограничник долго просил какой-нибудь подарок. Но после такого «обслуживания» желания что-то подносить не было вовсе.
Думаете, на этом наши приключения закончились? Как бы не так! Как оказалось, на въезде в зону досмотра охранник забрал не тот лист из выданных ранее документов. Как раз тот, куда поставили свеженайденную таможенную печать! Пришлось нашему каравану снова идти к сотрудникам таможни. Со второго раза печать все же поставили быстрее. Но еще раз проверить документы им это не помешало. В результате после всех злоключений мы оказались на пароме лишь в четыре часа вечера. И это при том, что во всех очередях были первыми. Вот такое нерадушное прощание вышло со Средней Азией.
Факт: Паром Меркури-1 был построен в середине 80-х в Югославии. Полный экипаж — 52 человека. В данный момент его состав на десять человек меньше (включая практикантов).
И все-таки мы отплыли! Команда оказалась приветливой и с радостью устроила нам экскурсию по машинному отделению, провела в рубку и в прочие интересные (особенно для инженера!) помещения. О чем мы обязательно расскажем в отчетной журнальной публикации.
Факт: При скорости около 12 узлов паром расходует около 1,3 т солярки в час.
Помимо нашей троицы в грузовом отсеке нашлось место еще для трех автомобилей, одного мотоцикла и около двадцати железнодорожных вагонов. Это неполная загрузка, потому мы плывем лишь на одном двигателе со скоростью около восьми узлов. Отрадно, что Каспийское море встретило нас полным штилем. И через сутки после старта мы должны прибыть в порт Алят, а оттуда в Баку. Встречай, Кавказ!
Факт: Стоимость билета на паром — 30 000 тенге с человека (примерно 6000 руб.). Таможенный сбор с автомобиля составляет около 10 000 тенге с легковой машины (около двух тысяч рублей). Но по прибытии в Баку нужно отдать еще около 300 долл. за машину, 40 долл. за пользование мостом при разгрузке и еще 15 долл. вновь уплатить в качестве таможенного сбора.
Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва
- День 1-й: Москва — Казань
- День 2-й: Казань — Актобе
- День 3-й: Актобе — Байконур
- День 4-й: Байконур — Ташкент
- День 5-й: Ташкент
- День 6-й: Ташкент — Ургенч
- День 7-й: Ургенч — Бейнеу
- День 8-9-й: Бейнеу — Курык.
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