На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает

На десятый день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» наконец-то дождались парома через Каспий и перебрались в Баку, покинув Среднюю Азию. Правда, она не спешила отпускать путешественников…

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

  • Пробег: 0 км
  • Время в пути: 20 часов

У наших автомобилей настоящий боевой вид, дающий понять, что позади уже 6500 км.
У наших автомобилей настоящий боевой вид, дающий понять, что позади уже 6500 км.

Паром прибыл из Баку (а точнее — из портового городка Алят) примерно в три часа ночи. Мы спокойно выселились из гостиницы и стали ждать, когда можно будет купить билеты. А накануне еще и получили сопроводительные документы для машин. Ждать билеты пришлось долго. Приобрести их удалось только в восемь утра. Но дальше было больше.

Факт: При оплате таможенных сборов в Курыке не обращайте внимания на сумму в документах. С вас еще возьмут комиссию в размере 300 тенге (около 60 руб.).

Порт Курык, как уже писал в предыдущем отчете, — совсем новый комплекс, его работа пока идет в тестовом режиме. И режим этот сполна оттестировали на нас. Если инженерная служба порта работает слаженно, то о таможне такого сказать никак нельзя. Из всех тружеников границ, которые мне довелось пересечь, казахские таможенники в своей медлительности и некомпетентности перебили все рекорды.

Что может быть прекраснее, чем уплывающее за горизонт моря солнце?
Что может быть прекраснее, чем уплывающее за горизонт моря солнце?

Материалы по теме
Москва-Каракум-Москва: юбилейный автопробег «За рулем»

После покупки билетов мы несколько часов ждали, пока нас запустят на досмотр. Оказалось, что кассир, который принимает таможенную плату за автомобили, просто не приехал. А без него начать процесс никак нельзя. После нескольких часов ожидания на его место посадили другого сотрудника. Потом нам нужно было поставить таможенную печать на выданные для транспортировки автомобилей документы. С этим тоже вышла промашка. Те таможенники, что сидели на местах, отказались это делать, сославшись на прерогативу «старшего». Дождались старшего. Но и он не смог проверить документы и поставить печать — потому что печать эту потеряли! Искали ее примерно полчаса. И такое — на каждом этапе! На досмотре пограничник долго просил какой-нибудь подарок. Но после такого «обслуживания» желания что-то подносить не было вовсе.

Думаете, на этом наши приключения закончились? Как бы не так! Как оказалось, на въезде в зону досмотра охранник забрал не тот лист из выданных ранее документов. Как раз тот, куда поставили свеженайденную таможенную печать! Пришлось нашему каравану снова идти к сотрудникам таможни. Со второго раза печать все же поставили быстрее. Но еще раз проверить документы им это не помешало. В результате после всех злоключений мы оказались на пароме лишь в четыре часа вечера. И это при том, что во всех очередях были первыми. Вот такое нерадушное прощание вышло со Средней Азией.

Нашим автомобилям предстоит провести в грузовом отсеке парома почти сутки.
Нашим автомобилям предстоит провести в грузовом отсеке парома почти сутки.

Факт: Паром Меркури-1 был построен в середине 80-х в Югославии. Полный экипаж — 52 человека. В данный момент его состав на десять человек меньше (включая практикантов).

И все-таки мы отплыли! Команда оказалась приветливой и с радостью устроила нам экскурсию по машинному отделению, провела в рубку и в прочие интересные (особенно для инженера!) помещения. О чем мы обязательно расскажем в отчетной журнальной публикации.

Порт Курык вступил в работу около года назад. Все задания свежие и современные. Инженерная служба порта работает четко, а вот таможенники пока не могут отличиться слаженностью работы.
Порт Курык вступил в работу около года назад. Все задания свежие и современные. Инженерная служба порта работает четко, а вот таможенники пока не могут отличиться слаженностью работы.

Факт: При скорости около 12 узлов паром расходует около 1,3 т солярки в час.

Помимо нашей троицы в грузовом отсеке нашлось место еще для трех автомобилей, одного мотоцикла и около двадцати железнодорожных вагонов. Это неполная загрузка, потому мы плывем лишь на одном двигателе со скоростью около восьми узлов. Отрадно, что Каспийское море встретило нас полным штилем. И через сутки после старта мы должны прибыть в порт Алят, а оттуда в Баку. Встречай, Кавказ!

По дороге в Баку нам встречались и попутчики из местной фауны — морской котик!
По дороге в Баку нам встречались и попутчики из местной фауны — морской котик!

Факт: Стоимость билета на паром — 30 000 тенге с человека (примерно 6000 руб.). Таможенный сбор с автомобиля составляет около 10 000 тенге с легковой машины (около двух тысяч рублей). Но по прибытии в Баку нужно отдать еще около 300 долл. за машину, 40 долл. за пользование мостом при разгрузке и еще 15 долл. вновь уплатить в качестве таможенного сбора.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва

На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает
На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает
Фото:
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые