На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает

На десятый день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» наконец-то дождались парома через Каспий и перебрались в Баку, покинув Среднюю Азию. Правда, она не спешила отпускать путешественников…

Пробег: 0 км

Время в пути: 20 часов

У наших автомобилей настоящий боевой вид, дающий понять, что позади уже 6500 км.

Паром прибыл из Баку (а точнее — из портового городка Алят) примерно в три часа ночи. Мы спокойно выселились из гостиницы и стали ждать, когда можно будет купить билеты. А накануне еще и получили сопроводительные документы для машин. Ждать билеты пришлось долго. Приобрести их удалось только в восемь утра. Но дальше было больше.

Факт: При оплате таможенных сборов в Курыке не обращайте внимания на сумму в документах. С вас еще возьмут комиссию в размере 300 тенге (около 60 руб.).

Порт Курык, как уже писал в предыдущем отчете, — совсем новый комплекс, его работа пока идет в тестовом режиме. И режим этот сполна оттестировали на нас. Если инженерная служба порта работает слаженно, то о таможне такого сказать никак нельзя. Из всех тружеников границ, которые мне довелось пересечь, казахские таможенники в своей медлительности и некомпетентности перебили все рекорды.

Что может быть прекраснее, чем уплывающее за горизонт моря солнце?

После покупки билетов мы несколько часов ждали, пока нас запустят на досмотр. Оказалось, что кассир, который принимает таможенную плату за автомобили, просто не приехал. А без него начать процесс никак нельзя. После нескольких часов ожидания на его место посадили другого сотрудника. Потом нам нужно было поставить таможенную печать на выданные для транспортировки автомобилей документы. С этим тоже вышла промашка. Те таможенники, что сидели на местах, отказались это делать, сославшись на прерогативу «старшего». Дождались старшего. Но и он не смог проверить документы и поставить печать — потому что печать эту потеряли! Искали ее примерно полчаса. И такое — на каждом этапе! На досмотре пограничник долго просил какой-нибудь подарок. Но после такого «обслуживания» желания что-то подносить не было вовсе.

Думаете, на этом наши приключения закончились? Как бы не так! Как оказалось, на въезде в зону досмотра охранник забрал не тот лист из выданных ранее документов. Как раз тот, куда поставили свеженайденную таможенную печать! Пришлось нашему каравану снова идти к сотрудникам таможни. Со второго раза печать все же поставили быстрее. Но еще раз проверить документы им это не помешало. В результате после всех злоключений мы оказались на пароме лишь в четыре часа вечера. И это при том, что во всех очередях были первыми. Вот такое нерадушное прощание вышло со Средней Азией.

Нашим автомобилям предстоит провести в грузовом отсеке парома почти сутки.

Факт: Паром Меркури-1 был построен в середине 80-х в Югославии. Полный экипаж — 52 человека. В данный момент его состав на десять человек меньше (включая практикантов).

И все-таки мы отплыли! Команда оказалась приветливой и с радостью устроила нам экскурсию по машинному отделению, провела в рубку и в прочие интересные (особенно для инженера!) помещения. О чем мы обязательно расскажем в отчетной журнальной публикации.

Порт Курык вступил в работу около года назад. Все задания свежие и современные. Инженерная служба порта работает четко, а вот таможенники пока не могут отличиться слаженностью работы.

Факт: При скорости около 12 узлов паром расходует около 1,3 т солярки в час.

Помимо нашей троицы в грузовом отсеке нашлось место еще для трех автомобилей, одного мотоцикла и около двадцати железнодорожных вагонов. Это неполная загрузка, потому мы плывем лишь на одном двигателе со скоростью около восьми узлов. Отрадно, что Каспийское море встретило нас полным штилем. И через сутки после старта мы должны прибыть в порт Алят, а оттуда в Баку. Встречай, Кавказ!

По дороге в Баку нам встречались и попутчики из местной фауны — морской котик!

Факт: Стоимость билета на паром — 30 000 тенге с человека (примерно 6000 руб.). Таможенный сбор с автомобиля составляет около 10 000 тенге с легковой машины (около двух тысяч рублей). Но по прибытии в Баку нужно отдать еще около 300 долл. за машину, 40 долл. за пользование мостом при разгрузке и еще 15 долл. вновь уплатить в качестве таможенного сбора.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва