На Вестах в Каракумы: застрять в ожидании парома

- Пробег: 550 км
- Время в пути: 7 часов
Восьмой день по сути плавно вытек из седьмого. После долгого марш-броска по разбитой трассе А-300 и преодоления границы мы решили двигаться к порту на Каспийском море без остановок на ночлег. Благо после города Бейнеу дорога была отличной. Ровное покрытие, нормальная разметка. И почти полное отсутствие населенных пунктов! Потому мы набрали хороший темп и уверенно двигались в сторону Актау (в советскую бытность — Шевченко) — портового города на берегу Каспия. Отсюда, как мы планировали, должны были отправиться на пароме в Баку.
Пейзажи по дороге становились все живописнее. Степь вскоре сменилась множеством плато и каньонов. Словно мы не в Казахстане, а где-то в Северной Америке. Потому периодические остановки на фотосъемки были неизбежны.
И все же мы уверенно приближались к цели, а двухполосная дорога вскоре сменилась четырехполосной, в связи с чем необходимость в обгонах с выездом на встречную полосу отпала.
Факт: Если вы собираетесь плыть на пароме в Баку, нужно ехать в город Курык. Год назад паромное сообщение было переправлено из Актау сюда. Съезд на порт находится до въезда в город, но никаких указателей пока нет, так что не ленитесь переспрашивать дорогу у местных.
В итоге мы уже к шести вечера прибыли в порт Актау. Где нас ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что переправиться паромом с машиной теперь можно лишь из Курыка, а не из Актау. Вот так новость! Мы быстро попрыгали в машины и отправились к новой цели. Найти город — не проблема. Проблемой было найти сам порт. Никаких указателей — ничего! Пришлось спрашивать дорогу у местных. Причем по пути мы делали это несколько раз. Ибо среднего качества грейдер — не то, что ожидаешь по пути в морской порт.
Тем не менее именно такая дорога пока ведет к порту. Увидев его комплекс, мы обрадовались. Еще больше настроение подняло стоящее у причала судно. К сожалению, паром оказался полным. Буквально за час до нашего приезда туда заехал седельный тягач. Обидно — по длине он, как наши три автомобиля.
Пришлось остаться в порту и ждать следующего парома. Благо на территории есть и гостиница, и столовая, так что необходимости снова куда-то ехать нет.
Переночевав и позавтракав, мы встретили еще несколько путешественников. Например, семью из Грузии, которая ездила в Узбекистан на свадьбу. А также путешествующего по Евразии автостопом филиппинца. Было и еще несколько интересных персонажей с не менее интересными маршрутами и судьбами. Но о них мы расскажем уже в журнале.
Сам порт Курык — совсем новый порт, открылся он около года назад. Потому многое здесь только в стадии отладки. И это касается не только строительства, но и работы всех служб. С чем мы еще столкнемся. А пока мы все-таки дождались нашего парома, который прибыл уже глубокой ночью.
Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва
- День 1-й: Москва — Казань
- День 2-й: Казань — Актобе
- День 3-й: Актобе — Байконур
- День 4-й: Байконур — Ташкент
- День 5-й: Ташкент
- День 6-й: Ташкент — Ургенч
- День 7-й: Ургенч — Бейнеу
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