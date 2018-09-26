На Вестах в Каракумы: застрять в ожидании парома

Восьмой и девятый дни многодневки Москва — Каракумы — Москва, в которую эксперты журнала «За рулем» отправились на двух Вестах и одном Х-мобиле, прошли с переменных успехом. Путешественникам приходилось то штурмовать бездорожье, то вовсе созерцать море в ожидании парома…

Пробег: 550 км

Время в пути: 7 часов

Не на каждой границе встретишь пограничного верблюда!

Восьмой день по сути плавно вытек из седьмого. После долгого марш-броска по разбитой трассе А-300 и преодоления границы мы решили двигаться к порту на Каспийском море без остановок на ночлег. Благо после города Бейнеу дорога была отличной. Ровное покрытие, нормальная разметка. И почти полное отсутствие населенных пунктов! Потому мы набрали хороший темп и уверенно двигались в сторону Актау (в советскую бытность — Шевченко) — портового города на берегу Каспия. Отсюда, как мы планировали, должны были отправиться на пароме в Баку.

Пейзажи по дороге становились все живописнее. Степь вскоре сменилась множеством плато и каньонов. Словно мы не в Казахстане, а где-то в Северной Америке. Потому периодические остановки на фотосъемки были неизбежны.

И все же мы уверенно приближались к цели, а двухполосная дорога вскоре сменилась четырехполосной, в связи с чем необходимость в обгонах с выездом на встречную полосу отпала.

Мы очень надеялись, что при въезде в Казахстан начнется нормальная дорога. Но увы...

Факт: Если вы собираетесь плыть на пароме в Баку, нужно ехать в город Курык. Год назад паромное сообщение было переправлено из Актау сюда. Съезд на порт находится до въезда в город, но никаких указателей пока нет, так что не ленитесь переспрашивать дорогу у местных.

В итоге мы уже к шести вечера прибыли в порт Актау. Где нас ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что переправиться паромом с машиной теперь можно лишь из Курыка, а не из Актау. Вот так новость! Мы быстро попрыгали в машины и отправились к новой цели. Найти город — не проблема. Проблемой было найти сам порт. Никаких указателей — ничего! Пришлось спрашивать дорогу у местных. Причем по пути мы делали это несколько раз. Ибо среднего качества грейдер — не то, что ожидаешь по пути в морской порт.

Тем не менее именно такая дорога пока ведет к порту. Увидев его комплекс, мы обрадовались. Еще больше настроение подняло стоящее у причала судно. К сожалению, паром оказался полным. Буквально за час до нашего приезда туда заехал седельный тягач. Обидно — по длине он, как наши три автомобиля.

Пришлось остаться в порту и ждать следующего парома. Благо на территории есть и гостиница, и столовая, так что необходимости снова куда-то ехать нет.

На АЗС мы встретили колонну тягачей из Турции, везущих комплектующие для электростанции.

Переночевав и позавтракав, мы встретили еще несколько путешественников. Например, семью из Грузии, которая ездила в Узбекистан на свадьбу. А также путешествующего по Евразии автостопом филиппинца. Было и еще несколько интересных персонажей с не менее интересными маршрутами и судьбами. Но о них мы расскажем уже в журнале.

Сам порт Курык — совсем новый порт, открылся он около года назад. Потому многое здесь только в стадии отладки. И это касается не только строительства, но и работы всех служб. С чем мы еще столкнемся. А пока мы все-таки дождались нашего парома, который прибыл уже глубокой ночью.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва