Автопробег «За рулем»: из Баку в Тбилиси

Утром 13-го дня экспедиция «За рулем» стартовала из Баку в сторону предпоследней границы. Речь, конечно же, о переходе Азербайджан — Грузия.

Пробег: 580 км

Время в пути: 10 часов

По сравнению с большинством предыдущих перегонов дорога между Баку и Тбилиси сущий пустяк. Мало того что расстояние меньше 600 километров, так еще и сама дорога в отличном состоянии. На большей части маршрута это была четырехполосная автострада со скоростным лимитом в 110 км/ч. Лишь незадолго до границы она сменилась обычным двухполосным шоссе. Тем не менее мы быстро продвигались к Тбилиси.

Главный вопрос — сколько времени займет переход границы. Мы знали, что и те и другие пограничники работают четко. Но, учитывая нашу «везучесть» в последние дни, толика опасений все же была.

Факт: если вы не уплатили все пошлины в Азербайджане при въезде, это можно сделать при выезде.

Опасения оказались напрасными. Азербайджанская сторона отработала очень четко. Быстрый паспортный контроль. Быстрый досмотр. Да и оплата пошлины, из-за которой мы зря проторчали несколько часов после схода с парома, прошла оперативно. Настала очередь грузинской стороны. Мне уже доводилось пересекать границу с Грузией, и тогда я поразился скорости ее прохождения. И в этот раз грузинские пограничники не разочаровали — все заняло от силы минут пять! Настоящий образец для подражания. Особенно для тех, кто работает в Казахстане.

В Азербайджане очень популярны трактора с одним передним колесом. Причина банальна — они дешевле. Ехать по встречной обочине в Азербайджане вполне нормально. Но одно дело, когда это легковые автомобили, а другое — автобус. Да еще какой — ПАЗ-672! В Азербайджане нередко можно встретить автопоезда из Ирана.

Факт: при въезде в Грузию страховку можно купить сразу. Причем во многих офисах принимают и рубли, и лари, и манаты, и доллары.

В итоге в кои-то веки у нас были все шансы приехать на очередное место ночевки не за полночь. Так и вышло. Наступило только восемь вечера, когда перед нами раскинулись огни Тбилиси и серпантин потихоньку стал спускаться к грузинской столице.

Совпадение или нет, но стоило нам пересечь по мосту реку Куру, как над старым городом разразился гром салюта. Кто знает: может, это и правда в нашу честь?

Заселившись в очень уютном отеле в центре города, мы наконец получили возможность спокойно выдохнуть. Пока это был самый быстрый и беспроблемный перегон за весь наш пробег.

Ну а завтра нас ждет последняя граница в нашем пробеге. А это значит, что спустя две недели после старта мы должны вернуться на территорию России.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва