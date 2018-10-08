Автопробег «За рулем»: Лады на высоте 2400 метров

Пробег: 320 км
Время в пути: 7 часов
Продолжение. Предыдущие части дневника пробега читайте в нашем спецпроекте.
|
|
|
Тбилиси — очень красивый город. Старый Тифлис раскинулся вдоль реки Куры и поражает перепадом высот. Неудивительно, что здесь находится один из самых высокогорных метрополитенов в мире. Впечатления от необычного рельефа Тбилиси усиливает своей харизмой. Яркий колорит городу придает старая застройка с характерными деревянными балконами, нависающими над узкими улочками, вымощенными булыжником. И, конечно же, живущие здесь люди.
За время нашей поездки разгорелось настоящее соревнование по гостеприимству между жителями Баку, Ташкента с Самаркандом и Тбилиси. Выявить среди них однозначного победителя будет сложно.
Факт: на верхнюю точку Тбилиси, к крепости Нарикала, можно подняться по канатной дороге, которая начинает работу с 10 утра. Туда также можно подняться и пешком — по лестнице, ведущей из старого города.
Вскоре после выезда из грузинской столицы мы свернули в сторону указателя «Владикавказ». С каждым километром дорога поднималась все выше. Вскоре открылся вид на Земо-Авчальскую ГЭС, где Кура разливается в красивейшее водохранилище. На серпантине груженым Ладам приходилось все тяжелее. То и дело приходилось уходить на третью передачу, а вскоре, когда высота над уровнем моря перевалила за отметку в полтора километра, — и на вторую. Мы были ближе и ближе к облакам, нависающим над Кавказским хребтом. А вид с высоты с каждым мгновением становился прекраснее.
Наконец, мы достигли высшей отметки перевала — 2400 метров. Воздуха моторам уже совсем не хватало, и на самых крытых шпильках приходилось иногда включать первую.
А потом начался спуск. Стоило нам перейти хребет, как резко изменилась и погода. Облака остались по ту сторону, и нам открылся потрясающий вид на Казбек.
Факт: в Тбилиси очень много гибридов и электромобилей. Чаще всего попадаются Toyota Prius, Mitsubishi i-Miev и Nissan Leaf.
Не прошло и пары часов после высшей точки, как перед нами замаячила граница. Грузинская сторона отработала, как всегда, быстро и четко. Но и наши тоже молодцы. В итоге вместе с досмотром на всю границу ушло даже меньше, чем на переход от Азербайджана в Грузию, который до этого держал пальму первенства в нашей экспедиции.
И вот через две недели после старта от Парка Горького мы снова на российской территории. Решили заночевать в Нальчике, до которого было рукой подать. К вечеру мы уже были в столице Кабардино-Балкарской республики.
Факт: в начале XX века вдоль Военно-Грузинской дороги планировалось провести трамвайную линию, соединяющую Владикавказ и Тифлис. Но грандиозным планам было не суждено сбыться из-за Первой мировой войны.
Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва
- День 1-й: Москва — Казань
- День 2-й: Казань — Актобе
- День 3-й: Актобе — Байконур
- День 4-й: Байконур — Ташкент
- День 5-й: Ташкент
- День 6-й: Ташкент — Ургенч
- День 7-й: Ургенч — Бейнеу
- День 8-9-й: Бейнеу — Курык.
- День 10-й: Курык —Алят.
- День 11-й и 12-й: Баку
- День 13_й: из Баку в Тбилиси
Читать комментарии