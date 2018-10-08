Автопробег «За рулем»: Лады на высоте 2400 метров

В кои-то веки нормально выспавшись, участники каракумского пробега «За рулем» решили хотя бы на полдня задержаться в грузинской столице. Но уже к вечеру Лады были в столице Кабардино-Балкарской республики.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Пробег: 320 км
Время в пути: 7 часов

Продолжение. Предыдущие части дневника пробега читайте в нашем спецпроекте.

От крепости Нарикала открывается потрясающий вид на столицу Грузии.
От крепости Нарикала открывается потрясающий вид на столицу Грузии.

Тбилиси — очень красивый город. Старый Тифлис раскинулся вдоль реки Куры и поражает перепадом высот. Неудивительно, что здесь находится один из самых высокогорных метрополитенов в мире. Впечатления от необычного рельефа Тбилиси усиливает своей харизмой. Яркий колорит городу придает старая застройка с характерными деревянными балконами, нависающими над узкими улочками, вымощенными булыжником. И, конечно же, живущие здесь люди.

За время нашей поездки разгорелось настоящее соревнование по гостеприимству между жителями Баку, Ташкента с Самаркандом и Тбилиси. Выявить среди них однозначного победителя будет сложно.

Бывшее здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР было построено в 1975 году. Сейчас оно принадлежит Банку Грузии.
Бывшее здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР было построено в 1975 году. Сейчас оно принадлежит Банку Грузии.

Факт: на верхнюю точку Тбилиси, к крепости Нарикала, можно подняться по канатной дороге, которая начинает работу с 10 утра. Туда также можно подняться и пешком — по лестнице, ведущей из старого города.

Нераспечатанная бутылка «Боржоми» начала прошлого века.
Нераспечатанная бутылка «Боржоми» начала прошлого века.
Но как бы ни радовал Тбилиси, нужно ехать дальше. Впереди нас ждала одна из самых живописных дорог на континенте — Военно-Грузинская дорога, соединяющая Тбилиси и Владикавказ. А на ней — последняя граница на нашем пути.

Вскоре после выезда из грузинской столицы мы свернули в сторону указателя «Владикавказ». С каждым километром дорога поднималась все выше. Вскоре открылся вид на Земо-Авчальскую ГЭС, где Кура разливается в красивейшее водохранилище. На серпантине груженым Ладам приходилось все тяжелее. То и дело приходилось уходить на третью передачу, а вскоре, когда высота над уровнем моря перевалила за отметку в полтора километра, — и на вторую. Мы были ближе и ближе к облакам, нависающим над Кавказским хребтом. А вид с высоты с каждым мгновением становился прекраснее.

Наконец, мы достигли высшей отметки перевала — 2400 метров. Воздуха моторам уже совсем не хватало, и на самых крытых шпильках приходилось иногда включать первую.

А потом начался спуск. Стоило нам перейти хребет, как резко изменилась и погода. Облака остались по ту сторону, и нам открылся потрясающий вид на Казбек.

Виды, которые открываются с Военно-Грузинской дороги, поражают. Это одна из причин невысокой средней скорости. Приходится постоянно тормозить для фотосъемки.
Виды, которые открываются с Военно-Грузинской дороги, поражают. Это одна из причин невысокой средней скорости. Приходится постоянно тормозить для фотосъемки.

Факт: в Тбилиси очень много гибридов и электромобилей. Чаще всего попадаются Toyota Prius, Mitsubishi i-Miev и Nissan Leaf.

Сотрудники блок-постов суровые только на вид — обстановка вынуждает. На самом же деле очень общительные ребята.
Сотрудники блок-постов суровые только на вид — обстановка вынуждает. На самом же деле очень общительные ребята.

Не прошло и пары часов после высшей точки, как перед нами замаячила граница. Грузинская сторона отработала, как всегда, быстро и четко. Но и наши тоже молодцы. В итоге вместе с досмотром на всю границу ушло даже меньше, чем на переход от Азербайджана в Грузию, который до этого держал пальму первенства в нашей экспедиции.

И вот через две недели после старта от Парка Горького мы снова на российской территории. Решили заночевать в Нальчике, до которого было рукой подать. К вечеру мы уже были в столице Кабардино-Балкарской республики.

Факт: в начале XX века вдоль Военно-Грузинской дороги планировалось провести трамвайную линию, соединяющую Владикавказ и Тифлис. Но грандиозным планам было не суждено сбыться из-за Первой мировой войны.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва

  1. День 1-й: Москва — Казань
  2. День 2-й: Казань — Актобе
  3. День 3-й: Актобе — Байконур
  4. День 4-й: Байконур — Ташкент
  5. День 5-й: Ташкент
  6. День 6-й: Ташкент — Ургенч
  7. День 7-й: Ургенч — Бейнеу
  8. День 8-9-й: Бейнеу — Курык.
  9. День 10-й: Курык —Алят.
  10. День 11-й и 12-й: Баку
  11. День 13_й: из Баку в Тбилиси
Дневник завершающего этапа автопробега Москва — Каракумы — Москва читайте завтра.

Автопробег «За рулем»: Лады на высоте 2400 метров
Автопробег «За рулем»: Лады на высоте 2400 метров
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