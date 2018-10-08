Автопробег «За рулем»: Лады на высоте 2400 метров

В кои-то веки нормально выспавшись, участники каракумского пробега «За рулем» решили хотя бы на полдня задержаться в грузинской столице. Но уже к вечеру Лады были в столице Кабардино-Балкарской республики.

Пробег: 320 км

Время в пути: 7 часов

Продолжение. Предыдущие части дневника пробега читайте в нашем спецпроекте.

От крепости Нарикала открывается потрясающий вид на столицу Грузии.

Тбилиси — очень красивый город. Старый Тифлис раскинулся вдоль реки Куры и поражает перепадом высот. Неудивительно, что здесь находится один из самых высокогорных метрополитенов в мире. Впечатления от необычного рельефа Тбилиси усиливает своей харизмой. Яркий колорит городу придает старая застройка с характерными деревянными балконами, нависающими над узкими улочками, вымощенными булыжником. И, конечно же, живущие здесь люди.

За время нашей поездки разгорелось настоящее соревнование по гостеприимству между жителями Баку, Ташкента с Самаркандом и Тбилиси. Выявить среди них однозначного победителя будет сложно.

Бывшее здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР было построено в 1975 году. Сейчас оно принадлежит Банку Грузии.

Факт: на верхнюю точку Тбилиси, к крепости Нарикала, можно подняться по канатной дороге, которая начинает работу с 10 утра. Туда также можно подняться и пешком — по лестнице, ведущей из старого города.

Нераспечатанная бутылка «Боржоми» начала прошлого века.

Но как бы ни радовал Тбилиси, нужно ехать дальше. Впереди нас ждала одна из самых живописных дорог на континенте — Военно-Грузинская дорога, соединяющая Тбилиси и Владикавказ. А на ней — последняя граница на нашем пути.

Вскоре после выезда из грузинской столицы мы свернули в сторону указателя «Владикавказ». С каждым километром дорога поднималась все выше. Вскоре открылся вид на Земо-Авчальскую ГЭС, где Кура разливается в красивейшее водохранилище. На серпантине груженым Ладам приходилось все тяжелее. То и дело приходилось уходить на третью передачу, а вскоре, когда высота над уровнем моря перевалила за отметку в полтора километра, — и на вторую. Мы были ближе и ближе к облакам, нависающим над Кавказским хребтом. А вид с высоты с каждым мгновением становился прекраснее.

Наконец, мы достигли высшей отметки перевала — 2400 метров. Воздуха моторам уже совсем не хватало, и на самых крытых шпильках приходилось иногда включать первую.

А потом начался спуск. Стоило нам перейти хребет, как резко изменилась и погода. Облака остались по ту сторону, и нам открылся потрясающий вид на Казбек.

Виды, которые открываются с Военно-Грузинской дороги, поражают. Это одна из причин невысокой средней скорости. Приходится постоянно тормозить для фотосъемки.

Факт: в Тбилиси очень много гибридов и электромобилей. Чаще всего попадаются Toyota Prius, Mitsubishi i-Miev и Nissan Leaf .

Сотрудники блок-постов суровые только на вид — обстановка вынуждает. На самом же деле очень общительные ребята.

Не прошло и пары часов после высшей точки, как перед нами замаячила граница. Грузинская сторона отработала, как всегда, быстро и четко. Но и наши тоже молодцы. В итоге вместе с досмотром на всю границу ушло даже меньше, чем на переход от Азербайджана в Грузию, который до этого держал пальму первенства в нашей экспедиции.

И вот через две недели после старта от Парка Горького мы снова на российской территории. Решили заночевать в Нальчике, до которого было рукой подать. К вечеру мы уже были в столице Кабардино-Балкарской республики.

Факт: в начале XX века вдоль Военно-Грузинской дороги планировалось провести трамвайную линию, соединяющую Владикавказ и Тифлис. Но грандиозным планам было не суждено сбыться из-за Первой мировой войны.

Экспедиция «За рулем» Москва — Каракумы — Москва