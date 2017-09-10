Skoda представила парочку эскизов дизайна, которые дают представление о лифтбеке Octavia нового поколения.

Материалы по теме Skoda в России должна стать доступнее народу — начальство поставило задачу!

В Октавии четвертого поколения просматриваются четкие линии, проходящие по всей длине кузова, обновлены бамперы и оптика, а наклонная линия крыши делает его похожим на уменьшенную версию Volkswagen Arteon. И самое главное — автомобиль избавили от спорной конструкции фар — состоящих из двух частей.

Octavia является одной из самых просторных моделей в своем классе, а новое поколение станет еще больше. Чешский автопроизводитель теперь имеет в своей линейке компактный хэтчбек Scala, поэтому было решено сделать Octavia более престижной. Новый стиль автомобиля можно назвать эволюционным, автомобиль вплотную приблизился к большому Superb.

Октавию создавали на той же обновленной платформе MQB, что и Golf Mk8, а также Seat Leon и Audi A3, и большинство двигателей у этих моделей будут общими. Помимо обычных бензиновых и дизельных агрегатов ожидается, что автомобили также получат мягкие гибридные и сменные силовые агрегаты. Гибридную силовую установку может получить и Octavia RS, а также Octavia Scout.

Как и прежде, Octavia 2020 года будет представлена в кузовах седан (лифтбек) и универсал.

Поговаривают, что официальной датой презентации новой Octavia станет 11 ноября, поэтому ожидаем еще пакет тизеров в ближайшие недели.

Напомним, компания не решилась устраивать премьеру новой Октавии на автосалоне во Франкфурте, чтобы не оттягивать внимание от нового Суперба.

О плюсах и минусах Октавии текущего поколения, с которыми следует ознакомиться при покупке автомобиля на вторичном рынке, можно узнать здесь.



Фото: Skoda