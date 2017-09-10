Сегодня, в 17:12 Новая Skoda Octavia — первые тизеры Skoda представила парочку эскизов дизайна, которые дают представление о лифтбеке Octavia нового поколения.
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В Октавии четвертого поколения просматриваются четкие линии, проходящие по всей длине кузова, обновлены бамперы и оптика, а наклонная линия крыши делает его похожим на уменьшенную версию Volkswagen Arteon. И самое главное — автомобиль избавили от спорной конструкции фар — состоящих из двух частей.
Octavia является одной из самых просторных моделей в своем классе, а новое поколение станет еще больше. Чешский автопроизводитель теперь имеет в своей линейке компактный хэтчбек Scala, поэтому было
решено сделать Octavia более престижной. Новый стиль автомобиля можно назвать эволюционным, автомобиль вплотную приблизился к большому Superb.
Октавию создавали на той же обновленной платформе MQB, что и Golf Mk8, а также Seat Leon и Audi A3, и большинство двигателей у этих моделей будут общими. Помимо обычных бензиновых и дизельных агрегатов ожидается, что автомобили также получат мягкие гибридные и сменные силовые агрегаты. Гибридную силовую установку может получить и Octavia RS, а также Octavia Scout.
Как и прежде, Octavia 2020 года будет представлена в кузовах седан (лифтбек) и универсал.
Поговаривают, что официальной датой презентации новой Octavia станет 11 ноября, поэтому ожидаем еще пакет тизеров в ближайшие недели.
Напомним, компания
не решилась устраивать премьеру новой Октавии на автосалоне во Франкфурте, чтобы не оттягивать внимание от нового Суперба. О плюсах и минусах Октавии текущего поколения, с которыми следует ознакомиться при покупке автомобиля на вторичном рынке, можно узнать здесь. Фото: Skoda
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