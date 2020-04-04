Lada Largus после 130 000 км: всё, что (не) сломалось в нем

Все проблемы Лады Ларгус после 124 тыс. км: проедет еще столько же!

Пробег нашего Ларгуса перевалил за 130 000 километров. Наматывал бы он километры вокруг Земли, пошёл бы на четвёртый круг по экватору. Но он ежедневно ездит по загруженным улицам Москвы, доставляя меня утром на работу, а вечером — домой.

Кроме того, автомобиль постоянно занят на хозяйстве: закупает различные жидкости и детали для наших экспертиз, мотается за пробами дизельного топлива с колонок по Московской и соседним областям. Даже таскает установку в тестах систем автоторможения. А на чём ещё перевезти четырёхцилиндровый двигатель в сборе с коробкой передач? Конечно, на Ларгусе! Большую часть поездок трудяга теперь проводит в пробках мегаполиса, поэтому и средний расход топлива довольно сильно подрос — 11,9 л/100 км.

Со времени прошлого ТО прошёл год — пора менять масло в двигателе. Его уровень за 7100 км пробега и 340 моточасов не изменился. Залил масло Elf вязкостью 5W40, рекомендованное производителем для двигателя К4М.

Заодно решил заменить масло и в коробке передач. Подтолкнула к этому полная разборка и дефектовка редакционного Chevrolet Aveo с пробегом в 170 000 км. Масло в его коробке мы, согласно инструкции, не меняли… а зря. Не исключено, что износ подшипников ускорило старое масло, в котором было много продуктов износа.

Масло в коробке Ларгуса меняли при подборе передаточного отношения пятой передачи — но это было 80 000 км назад. Поэтому трансмиссионку решил освежить, залив масло Elf 75W80 с уровнем качества GL4+. Ранее в коробке было такое же масло, однако новое работает лучше: передачи стали включаться легче.

Модернизация продолжается

Наш Ларгус — это испытательная лаборатория на колёсах. Например, установили на него маршрутный компьютер Multitronics C‑590, который позволяет отслеживать температуру двигателя с точностью до градуса. И несмотря на тёплую зиму, решил оценить, что даёт старый дедовский способ утепления моторного отсека — установленная перед радиатором картонка. Положительный эффект заметен даже при околонулевых температурах: рабочая температура двигателя выросла на четыре-пять градусов, из-за чего в салоне стало теплее. А вот на расход топлива картонка не повлияла.

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Подключил полноценную систему дневных ходовых огней (ДХО). Реле калужского завода «Энергомаш» запитывает нити дальнего света в лампах фары на 30% мощности. Система срабатывает автоматически: после пуска двигателя напряжение бортовой сети растёт, и фары загораются. Автомобиль отлично заметен на дороге, а ресурс ламп увеличивается из-за пониженного напряжения. Кроме того, больше энергии идёт на подзаряд аккумулятора, что особенно важно в холода при коротких поездках. После парковки фары горят ещё примерно минуту, пока напряжение бортовой сети не снизится. Получается режим «проводи меня до дома». А если вручную включить габаритные огни или фары, то все режимы ДХО прекращаются.

Сделал постоянное освещение комбинации приборов при включённом зажигании. Вынул комбинацию приборов и у чёрного разъёма перерезал синий провод (подсветка). Его конец, уходящий в разъём, соединил с жёлтым проводом (зажигание). У многих машин такое решение идёт с завода. Теперь в пасмурный день при езде с ДХО приборы видны лучше.

Постоянно подсвечиваемая комбинация приборов удобнее в эксплуатации, чем штатное решение. Но такая переделка оправдана, если на Ларгусе установлены ДХО, как у нас. Ведь с включённым ближним светом горит и подсветка приборов.

О неисправностях

Все они связаны с ходовой частью автомобиля. Загудел ступичный подшипник спереди. Но определить, с какой стороны, не помогли ни проверка люфта, ни прослушивание вращающегося вывешенного колеса. Выручили динамические испытания: шум усиливался при повороте вправо, значит — плох левый подшипник. Разборка подтвердила диагноз. Приобрёл комплект подшипника с креплением датчика АБС, стопорным кольцом и гайкой.

Небольшой питтинг вызывал сильное гудение подшипника. Ни на шариках, ни на внутреннем кольце повреждений не видно.

За 130 000 км тормозные диски не получили ни малейшей деформации. Только медленный и равномерный износ. К колодкам они тоже относились бережно. Пережили аж три комплекта.

Заодно решил заменить тормозные диски. Их толщина уже вышла за допуск (19,8 мм) — но ведь аж 130 000 км позади! Установил диски фирмы Nippon средней ценовой категории. А колодки стёрлись меньше чем наполовину. И чтобы они неравномерно изношенными накладками не навредили новым дискам, до установки притёр их на плите, покрытой наждачной бумагой, а заодно и ликвидировал разнотолщинность, контролируя штангенциркулем. И колодки приработались к новым дискам за несколько торможений.

Обнаружил люфт левой шаровой опоры. А ведь её меняли на 105 000 км! Более того, опора начала смещаться — ослабло её гнездо в рычаге. И сайлент-блоки начали разрушаться. Поэтому решил заменить рычаг в сборе. Купил оригинальную деталь. Надеюсь, теперь шаровая опора прослужит дольше.

Рычаг приговорили к замене из-за разбитой посадочной поверхности под шаровую опору и деформированных сайлент-блоков.

Вышедшую из строя заднюю опору силового агрегата заменили на аналогичную от Дастера — она подходит по креплению, но при этом эффективнее гасит вибрации и прослужить должна дольше.

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Заглянув под капот обнаружил, что силовой агрегат обрёл излишнюю подвижность. Задняя опора, что соединяет коробку передач с подрамником, почти разорвалась. Решил установить аналогичный узел от Дастера. Все геометрические размеры совпадают, а резиновые блоки — помощнее. Теперь чувствуется, что силовой агрегат перестал болтаться.

Кузов и салон автомобиля по-прежнему выглядят весьма пристойно. Износостойкость элементов интерьера вызывает уважение. Небольшие сколы на кузове в нескольких местах начали покрываться налетом ржавчины. Будет потеплее, обработаю их препаратом Цинкор.

Ларгус продолжает служить верой и правдой — показывает очень хорошие показатели расходов на километр. И это при том, что машина немолода и потреб­ляет только бензин АИ‑95.

Lada Largus

Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2012

— 2012 В эксплуатации «За рулём» — с августа 2012 года

— с августа 2012 года Пробег на момент отчёта — 131 700 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–131 700 км)*

Расходы на содержание 13 000–124 600 км 507 156 ₽

507 156 ₽ Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/ 100 км) 353 459 ₽

353 459 ₽ Расходы на содержание 124 600–131 700 км 52 855 ₽

52 855 ₽ Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,89 л/ 100 км) 38 240 ₽

38 240 ₽ Масло моторное 5 л 2635 ₽

2635 ₽ Масляный фильтр 350 ₽

350 ₽ Воздушный фильтр 420 ₽

420 ₽ Салонный фильтр 360 ₽

360 ₽ Масло трансмиссионное 2360 ₽

2360 ₽ Подшипник передней ступицы 2300 ₽

2300 ₽ Тормозные диски 3300 ₽

3300 ₽ Рычаг передней подвески 2890 ₽

2890 ₽ Задняя опора силового агрегата 1200 ₽

1200 ₽ Общие расходы 561 211 ₽

561 211 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,73 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.